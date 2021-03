Angelina Jolie lãi 8,5 triệu USD khi bán món quà Brad Pitt tặng

Tác phẩm nghệ thuật Brad Pitt từng mua tặng Angelina Jolie đã được nữ diễn viên bán với giá cao.

Theo The Daily Beast, Angelina Jolie đã bán thành công bức tranh "Tower of the Koutoubia Mosque" (Tháp của Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia) tại nhà đấu giá Christie’s ở London, Anh vào hôm 1/3.

Doanh nhân người Bỉ là chủ nhân mới của tác phẩm nghệ thuật. Người này trả đến 11,5 triệu USD để có được nó, trong khi giá mua ban đầu chỉ khoảng 3 triệu USD . Như vậy, minh tinh Maleficent đã lãi hơn 8,5 triệu USD .

Ngoài "Tower of the Koutoubia Mosque", vị doanh nhân còn mua thêm 2 tác phẩm khác do cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ.

Món quà đặc biệt Brad Pitt tặng Angelina Jolie đã được minh tinh bán đấu giá thành công. Ảnh: Us News.

"Tower of the Koutoubia Mosque" - bức họa duy nhất cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ trong thế chiến II - từng được Brad Pitt mua với giá 3 triệu USD từ đại lý bán tranh cao cấp M.S. Rau ở New Orleans vào năm 2011.

Anh đã tặng tranh cho Angelina Jolie như một kỷ vật trong thời gian cả hai còn mặn nồng. Nhưng cuối cùng, nữ diễn viên Hollywood đã quyết định không giữ lại món quà này.

Ở khía cạnh nghệ thuật và lịch sử, "Tower of the Koutoubia Mosque" có ý nghĩa lớn khi được ông Winston Churchill vẽ vào năm 1943 để tặng cho cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. Mất khoảng thời gian dài để tác phẩm được hoàn thành.

Năm 1950, Elliott Roosevelt - con trai Franklin D. Roosevelt - đã bán lại tranh cho một nhà sưu tầm. Sau đó, tác phẩm thuộc sở hữu của nhà sản xuất phim Norman G. Hickman và được giao lại cho đại lý tranh M.S. Rau ở New Orleans, trước khi lọt vào "mắt xanh" của Brad Pitt và Angelina Jolie.

Đại diện Angelina Jolie từ chối bình luận lý do bán bức tranh, trong khi phía Brad Pitt cũng không phản hồi về chuyện này.

Angelina Jolie và Brad Pitt tránh nhắc đến nhau hậu ly hôn. Ảnh: Vanity Fair.

Sau khi đường ai nấy đi năm 2016, Brad Pitt - Angelina Jolie lần lượt giải quyết vấn đề tranh chấp tài sản chung, quyền nuôi con cái. Mối quan hệ giữa cả hai bớt căng thẳng hơn trước, song họ vẫn tránh nói về nhau trên truyền thông.