Angelina Jolie kiện Brad Pitt, đòi bồi thường 250 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ trả đũa vụ ly hôn và tranh quyền nuôi con bằng cách độc chiếm việc kinh doanh nhà máy rượu ở Pháp.

Ngày 7/9, Page Six đưa tin vụ tranh chấp nhà máy rượu Chateau Miraval của Angelina Jolie và Brad Pitt có diễn biến mới.

Theo tài liệu đệ trình lên tòa án Los Angeles (Mỹ), công ty của Jolie đã đâm đơn kiện Pitt, đòi bồi thường 250 triệu USD vì "độc chiếm việc kinh doanh rượu vang và bí mật chuyển nhượng tài sản từ doanh nghiệp do họ đồng sở hữu cho bạn bè, các dự án phù phiếm với mục đích ngăn nữ diễn viên kiếm lợi nhuận".

Đơn kiện viết: "Để trả đũa vụ ly hôn và tranh quyền nuôi con, Brad đã bắt tay vào thực hiện chiến dịch kéo dài nhiều năm để giành quyền kiểm soát Chateau Miraval và chiếm đoạt tài sản của công ty vì lợi ích của anh ấy, cũng như của công ty và bạn bè anh ấy".

Angelina Jolie và Brad Pitt liên tiếp kiện tụng nhau trong thời gian gần đây. Ảnh: New York Post.

Phía diễn viên Maleficent khẳng định Pitt đã tự bổ nhiệm mình làm chủ sở hữu hợp pháp của nhà máy rượu vang ở Pháp, hòng chiếm đoạt giá trị của công ty của Jolie - công ty đồng sở hữu Chateau Miraval, để giành quyền sở hữu duy nhất tài sản này.

Tài tử Hollywood còn được cho là ép vợ cũ ký "điều khoản giấu giếm" với mục đích ngăn cô công khai những sự việc dẫn đến ly hôn và chuyện Pitt từng phung phí hàng triệu USD tiền công ty thế nào, bao gồm việc chi 1 triệu USD xây hồ bơi.

Angelina Jolie và Brad Pitt mua bất động sản rộng hơn 1.300 mẫu Anh ở miền Nam nước Pháp vào năm 2008. Họ cùng chi hàng chục triệu USD để cải tạo, xây dựng dinh thự và nhà máy rượu. Mỗi người sở hữu 50% cổ phần hầm rượu thông qua mạng lưới công ty khác nhau.

Tuy nhiên, Jolie tố cáo rằng sau khi ly hôn năm 2016, sao phim Once Upon a Time... In Hollywood đã chủ động điều hành nhà máy rượu nhưng không hỏi ý kiến của cô, không cung cấp thông tin và ngăn vợ cũ nhúng tay vào khu đất này.

Nhà máy rượu ở Pháp là trung tâm tranh chấp mới nhất của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ảnh: Getty.

Angelina Jolie kiện Brad Pitt sau 7 tháng bị chồng cũ tố tự ý bán cổ phần điền trang và nhà máy sản xuất rượu vang Chateau Miraval.

Trước đó, trong phiên tòa hồi tháng 7, thẩm phán tuyên bố Pitt thua kiện vì không đưa ra được bằng chứng cho thấy Jolie tự ý bán bất động sản chung. Nam diễn viên cũng không chứng minh được điều này làm cản trở việc kinh doanh của mình.