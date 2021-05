Angelina Jolie háo hức với phim siêu anh hùng mới của Marvel Studios

Minh tinh bày tỏ sự háo hức đón chờ “Eternals” - tác phẩm siêu anh hùng của đạo diễn Chlóe Zhao.

Contact Music đưa tin Angelina Jolie sẽ vào vai Thena trong bom tấn siêu anh hùng Eternals của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Bom tấn do Chloé Zhao, nhà làm phim Trung Quốc vừa nhận giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc, thực hiện. Jolie cho biết cô rất mong chờ tác phẩm này.

Tạo hình Angelina Jolie trong vai Thena của Eternals. Ảnh: Disney.

Trả lời phỏng vấn Cinema Blend, Angelina Jolie chia sẻ cảm nghĩ về thành công của Chlóe Zhao: “Tôi vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Cô ấy là một đạo diễn đặc biệt, một phụ nữ rất thú vị.

Chloé suy nghĩ rất thấu đáo, tận tâm và nghiêm túc trong công việc. Tôi nghĩ cô ấy sẽ mang đến tiếng nói mới cho Marvel nói riêng và điện ảnh nói chung thông qua bộ phim. Tôi rất háo hức chờ đến ngày cả thế giới được thưởng thức Eternals”.

Eternals dự kiến ra rạp từ 5/11. Dàn diễn viên thủ vai các siêu anh hùng trên phim gồm: Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig) và Angelina Jolie trong vai Thena. Nam diễn viên Kit Harrington thủ vai Dane Whitman/Black Knight.

Trong năm 2021, Angelina Jolie trở lại màn ảnh rộng qua hai bộ phim Those Who Wish Me Dead và Eternals. Those Who Wish Me Dead đánh dấu sự trở lại của Jolie trong dòng phim hành động, giật gân sau nhiều năm cô chỉ nhận các vai tâm lý hoặc đóng phim giả tưởng.

Trong phim, Angelina Jolie thủ vai Hannah Faber - một lính cứu hỏa mắc chứng hậu chấn tâm lý. Nữ diễn viên cho biết vai diễn mang đến cho bản thân cơ hội được lột tả một nhân vật mang tâm lý bị tổn thương trên màn ảnh. Quá trình diễn xuất giúp cô cảm thấy như được chữa lành.

Angelina Jolie trở lại dòng hành động sau 10 năm.

“Tôi bị hấp dẫn bởi những con người đã đi qua nhiều thăng trầm trong đời, từng gục ngã và rồi tìm được cách vượt qua nó. Với tư cách một nghệ sĩ, tôi cảm thấy bản thân được chữa lành khi đảm nhận dạng vai đó. Nhân vật mang lại cho tôi sự bình yên, bởi cô ấy đã tìm thấy cách để đứng lên sau bi kịch”, Jolie chia sẻ.

Minh tinh cũng đưa ra đánh giá về tổng thể tác phẩm: “Bên ngoài, phim giống như một tác phẩm giật gân, một chuyến phiêu lưu hoành tráng xuyên qua biển lửa. Bên trong, bộ phim thực sự là một tác phẩm giàu cảm xúc. Tác phẩm xoay quanh những con người có sức mạnh làm đảo lộn cuộc đời của đối phương và qua đó, thay đổi lẫn nhau”.