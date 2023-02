Angelina Jolie dùng túi xách 300 USD

Một trong những mẫu túi thường xuyên xuất hiện cùng Angelina Jolie khi đi mua sắm là Celine 16. Celine 16 được đặt tên theo xưởng may của thương hiệu ở Paris trên 16 Rue Vivienne. Nhà mốt Pháp bán mẫu túi với giá 4.500 USD . Ảnh: Who What Wear.