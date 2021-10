Angelina Jolie đưa 5 con đến buổi ra mắt 'Eternals'

Pax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie - không đến dự buổi giới thiệu phim "Eternals" cùng các thành viên trong gia đình.

Ngày 18/10, Angelina Jolie đưa các con Maddox, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne, Knox đến dự buổi ra mắt phim Eternals của Marvel, theo Daily Mail. Pax Thiên không xuất hiện cùng các anh em trong buổi công chiếu phim ở Los Angeles, Mỹ.

Tại sự kiện, Angelina Jolie diện váy cúp ngực màu be. Cô gây ấn tượng với phụ kiện lạ mắt gắn ở cằm. Sao phim Tomb Raider để kiểu tóc đơn giản, chọn điểm nhấn với lối trang điểm gợi cảm.

Angelina Jolie và các con tại buổi ra mắt phim Eternals. Ảnh: Getty.

Tại thảm đỏ buổi ra mắt phim Eternals, Shiloh - con gái vốn theo đuổi phong cách unisex nhà JoliePitt - khác lạ với kiểu váy nữ tính đồng màu với mẹ. Ngoài gia đình Angelina Jolie, minh tinh Salma Hayek cũng đưa con gái Valentina Paloma Pinault đến dự buổi ra mắt tác phẩm siêu anh hùng của Marvel.

Kumail Nanjiani - ngôi sao người Mỹ gốc Pakistan, một trong những diễn viên chính của phim - diện trang phục truyền thống màu tím ấn tượng. Nam diễn viên đến dự công chiếu phim cùng vợ Emily V. Gordon.

Trong khi đó, Lauren Ridloff - diễn viên khiếm thính của bom tấn Eternals - gây ấn tượng với váy ngắn, điểm nhấn là chi tiết nơ ở ngực, vòng cổ ấn tượng.

Salma Hayek và con gái, Lauren Ridloff, Kumail Nanjiani và vợ, Rita Ora (từ trái sang) tại buổi công chiếu Eternals. Ảnh: Getty.

Eternals là bom tấn mới nhất của Marvel. Bộ phim được phát hành sau hai bộ phim Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phim do Chloé Zhao (Triệu Đình) làm đạo diễn và có mặt nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood đóng chính.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Angelina Jolie nói các con ủng hộ cô tham gia dự án siêu anh hùng. Trong phim, nữ diễn viên đóng vai Thena của chủng tộc bất diệt tồn tại ở Trái Đất được 35.000 năm.