Angelina Jolie đóng phim hành động sau 11 năm

Nữ diễn viên trở lại với thể loại hành động trong tác phẩm “Those Who Wish Me Dead”. Nhân vật của cô mắc kẹt giữa một bên là đám cháy rừng và bên kia là hai tay sát thủ máu lạnh.

Trailer bộ phim ‘Kẻ nguyền ta chết’ của Angelina Jolie Trong “Those Who Wish Me Dead”, minh tinh thủ vai một chuyên gia sinh tồn có nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng một vụ giết người đang bị truy sát giữa rừng.

Cinema Blend đưa tin trailer Those Who Wish Me Dead được nhà sản xuất tung lên mạng hôm 7/4. Tác phẩm do đạo diễn Taylor Sheridan thực hiện. Kịch bản phim do anh, Michael Koryta và Charles Leavitt chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michael Koryta.

Angelina Jolie trở lại với thể loại hành động sau 11 năm kể từ The Tourist (2010). Ảnh: Warner Bros.

Trong phim, Angelina Jolie thủ vai Hannah Faber - chuyên gia sinh tồn kiêm người canh chòi báo cháy giữa rừng. Faber vẫn chưa nguôi ngoai sau cái chết của ba nạn nhân mà cô không thể cứu khỏi lưỡi lửa. Nhưng những ngày tháng đau buồn giữa núi rừng nhanh chóng chấm dứt khi Faber gặp gỡ một chú bé đang chạy trốn khỏi hai tay sát thủ.

Từ trailer, có thể thấy chú bé và bố bị sát thủ tấn công giữa rừng. Chiếc xe chở họ lao khỏi đường nhựa và rơi xuống một khe suối. Bố cậu giao cho con trai món đồ bí ẩn trước khi giục cậu chạy trốn.

Để lùa con mồi ra khỏi chỗ trốn, hai gã sát thủ đã phóng hỏa cả khu rừng. Faber, với kinh nghiệm sinh tồn, phải bảo vệ chú bé an toàn khỏi đám cháy, cũng như cuộc vây ráp của hai gã sát thủ.

Those Who Wish Me Dead quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều cái tên quen thuộc với khán giả điện ảnh, như Jon Bernthal (Ford v. Ferrari), Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) và Tyler Perry.

Trước Those Who Wish Me Dead, Taylor Sheridan từng gây ấn tượng trong vai trò đạo diễn tác phẩm Wind River (2017), và biên kịch của Sicario (2015) cũng như Hell or High Water (2016). Trên màn ảnh nhỏ, anh hiện đảm nhận vai trò biên kịch của series Yellowstone (2018-2021).

Those Who Wish Me Dead phát hành tại rạp và trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max từ ngày 14/5.