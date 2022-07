Angelina Jolie diện mốt đồ ngủ ra sân bay cùng Pax Thiên

Minh tinh sinh năm 1975 có mặt ở sân bay cùng Pax Thiên. Cô gây chú ý khi diện bộ pyjama, xuất hiện nơi đông người.

Theo Daily Mail, Angelina Jolie đi cạnh con trai nuôi Pax Thiên ở sân bay Heathrow (Anh) để bắt đầu chuyến du lịch. Minh tinh 47 tuổi mặc bộ pyjama, đi dép lê màu nâu của thương hiệu Valentino, đeo túi chần bông của Saint Laurent.

Jolie không trang điểm, tóc buông xõa. Đây là lần hiếm hoi ngôi sao Hollywood diện đồ ngủ khi có mặt ở sân bay. Pax Thiên đi cạnh mẹ, nổi bật với chiều cao và vẻ ngoài nam tính. Cậu con trai nuôi người Việt trông khỏe khoắn với quần jeans, áo phông và sơ mi khoác ngoài của Dior.

Angelina Jolie đưa con trai nuôi du lịch. Ảnh: Spashnews.

Nữ diễn viên tranh thủ đưa con trai đi du lịch, nghỉ ngơi khi đang quay phim Without Blood tại Rome (Italy). Chuyến đi diễn ra vài ngày sau khi minh tinh được tuyên thắng kiện Brad Pitt trong phiên tòa diễn ra ở Los Angeles, Mỹ.

Theo Page Six, đại diện của Angelina Jolie cho rằng Brad Pitt có sẵn hận thù với vợ nên nghĩ rằng việc Jolie bán cổ phần cho doanh nhân Yuri Shefler gây thiệt hại cho anh. Luật sư lập luận thương vụ mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty, có lợi cho sự phát triển lâu dài và giúp dự án mở rộng.

Angelina Jolie không quá quan tâm đến kiện tụng. Thời gian qua, cô tập trung cho phim Without Blood. Đây là dự án đầu tiên của sao phim Maleficent sau khi cô ký hợp đồng ba năm cùng hãng phim Fremantle.

Tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Italy Alessandro Baricco. Phim kể về Nina, cô bé lớn lên sau khi trải qua nỗi đau chiến tranh, mất người thân từ năm 4 tuổi. Đến năm 50 tuổi, cô gặp lại người tha mạng cho mình năm ấy và hồi tưởng bi kịch tuổi thơ.

Trong phim, Jolie đảm nhận vai trò viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Trước Without Blood, cô từng đạo diễn phim First They Killed My Father và By the Sea. Trong đó, tác phẩm First They Killed My Father nhận đề cử giải Quả cầu Vàng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.