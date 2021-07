Angelina Jolie diện 6 bộ váy áo khi du lịch Paris

Trong chuyến đi đến Paris, Angelina Jolie thường phối đồ cùng túi xách từ thương hiệu Celine. Thiết kế Horizontal Cabas in Textile With Triomphe Embroidery có 2 màu nâu và đen. Nhà mốt bán mẫu túi xách với giá 2.600 USD . Ảnh: Lyst, The Cut.