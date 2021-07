Angelina Jolie đang hẹn hò The Weeknd?

Nghi vấn tình cảm giữa Angelina Jolie và The Weeknd xuất hiện khi cả hai đi ăn tối với nhau, sau đó họ cùng có mặt ở một buổi hòa nhạc.

Theo SCMP, trong gần ba thập kỷ qua, Angelina Jolie là ngôi sao gắn liền với hàng loạt tin đồn. Vì vậy, thông tin liên quan đến việc nữ diễn viên đang hẹn hò The Weeknd (tên thật Abel Makkonen Tesfaye) khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mức độ xác tín.

Tuy nhiên, cặp sao ngày càng chứng minh với khán giả rằng mối quan hệ giữa họ có căn cứ.

Nghi vấn tình cảm giữa Angelina Jolie và The Weeknd xuất hiện khi cả hai đi ăn tối cùng nhau. Ảnh: Daily Mail.

Liên tục xuất hiện cùng nhau

Nghi vấn hẹn hò giữa vợ cũ Brad Pitt và The Weeknd bắt đầu có vào ngày 30/6 khi cả hai được bắt gặp đi ăn cùng nhau tại Giorgio Baldi ở Santa Monica. Họ không đến và đi cùng lúc, tuy nhiên Angelina Jolie và The Weeknd được cho là xuất hiện tại nhà hàng trong cùng một khoảng thời gian.

Sau đó, truyền thông thế giới nhận định đó có thể chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần hoặc bàn về kế hoạch kinh doanh sắp tới bởi cả hai không có ý che giấu buổi gặp. Nguồn tin nói với Page Six rằng: "Đây có thể là buổi gặp giữa hai đối tác. Thời gian này, The Weeknd đang tập trung vào việc đóng phim. Anh ấy sắp đóng chính trong loạt phim mới của HBO".

E! Online cho biết hai ngôi sao gặp gỡ với tư cách bạn bè. Họ có chung tình yêu với đất nước Ethiopia. Trong khi The Weeknd sinh ra ở quốc gia châu Phi, sao phim Maleficent nhận nuôi con gái Zahara ở Ethiopia.

Ngày 10/7, cặp sao tiếp tục được bắt gặp cùng đi xem một buổi hoà nhạc ở Los Angeles. Angelina Jolie và The Weeknd lọt vào ống kính của khán giả khi ngồi trên khán đài. Trong khi The Weeknd đi cùng với nhóm bạn, Angelina Jolie xuất hiện với hai con gái Shiloh và Zahara.

Angelina Jolie và Brad Pitt cùng xuất hiện ở buổi hòa nhạc vào ngày 10/7. Ảnh: SCMP.

Mối quan hệ tay bốn giữa The Weeknd, Selena Gomez, Angelina Jolie và Brad Pitt

The Weeknd và Angelina Jolie có nhiều mối quan hệ chung. Selena Gomez - người cũ của The Weeknd - từng dính nghi vấn qua lại với Brad Pitt. Năm 2016, Pitt và giọng ca sinh năm 1992 có những cử chỉ tình cảm ở một lễ trao giải. Thời điểm này, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn là vợ chồng. Vì thế, người hâm mộ lên tiếng chỉ trích Gomez và cho rằng cô là người thứ ba khiến mối quan hệ giữa vợ chồng Pitt ngày càng căng thẳng.

Cũng trong năm 2016, sau khi tin đồn tình cảm giữa Brad Pitt và Selena Gomez xuất hiện trên mặt báo, The Weeknd đã phát hành ca khúc mang tên Party Monster. Đây là bài hát có đề cập đến Jolie và Gomez, cụ thể như sau: "Angelina, lips like Angelina/ Like Selena, ass shaped like Selena".

Sau đó, trong single Starboy, nam ca sĩ nhắc đến Pitt: "Let a nigga brag Pitt".

Hiện tại, SCMP cho rằng việc nhận định Angelina Jolie và The Weeknd là một cặp vẫn chưa hợp lý bởi cặp sao có nhiều khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp. Tuy nhiên, dựa vào những căn cứ đã có, khán giả vẫn có quyền tin rằng vợ cũ Brad Pitt đang tìm được người yêu phù hợp bởi từ trước đến nay, Angelina Jolie vốn là người có những mối quan hệ khá khó hiểu.

Nữ diễn viên từng hẹn hò và kết hôn với Billy Bob Thornton, Jonny Lee Miller. Do đó, theo SCMP, Jolie và The Weeknd hoàn toàn có thể là một cặp.

Ngoài sự nghiệp ca hát nổi bật, The Weeknd muốn phát triển ở lĩnh vực phim ảnh. Năm nay, nam ca sĩ đóng vai chính trong series The Idol. Đây là bộ phim anh đồng sáng tác, viết kịch bản cùng đạo diễn Reza Fahim.

Angelina Jolie gần đây được chú ý khi dẫn các con đến New York để tổ chức sinh nhật lần thứ 46. Cô được phát hiện hai lần đến nhà chồng cũ Jonny Lee Miller, thậm chí dẫn theo Pax Thiên.