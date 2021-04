Angelina Jolie của năm 2021

Bận rộn với dự án điện ảnh mới: Trong năm nay, Angelina Jolie trở lại với bộ phim hành động, kinh dị Those Who Wish Me Dead. Trong dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Koryta, nữ diễn viên đóng vai lính cứu hỏa, bảo vệ một cậu bé khỏi đám cháy có nguy cơ tiêu diệt mọi thứ.