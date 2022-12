Angelina Jolie chỉ trích Brad Pitt

Điền trang Chateau Miraval ở Pháp vẫn là trung tâm tranh chấp chưa có hồi kết giữa Angelina Jolie và Brad Pitt.

Cuộc chiến pháp lý giữa hai ngôi sao vẫn chưa đến hồi kết.

Ngày 4/12, theo tài liệu Radar Online thu được từ tòa án, Angelina Jolie đã chỉ trích cáo buộc của Brad Pitt trong vụ tranh chấp điền trang ở Pháp là "phù phiếm, ác ý và là một phần của khuôn mẫu có vấn đề".

Trong đơn kiện Jolie hồi đầu năm, tài tử Once Upon a Time... In Hollywood tuyên bố anh và vợ cũ từng nhất trí sẽ không bán cổ phần điền trang Chateau Miraval nếu không có sự đồng ý của người còn lại. Tuy nhiên, đây là thỏa thuận miệng.

Đến khi minh tinh Maleficent bán 50% cổ phần Chateau Miraval cho tỷ phú Yuri Shefler, Pitt đã cực kỳ tức giận. Anh quyết kiện vợ cũ ra tòa, tố cô vi phạm thỏa thuận.

David Glass - luật sư chuyên về luật gia đình - phân tích trên Fox News rằng thỏa thuận này dù được cam kết bằng miệng hay giấy tờ, khi đã được công bố trong các cuộc họp định hướng phát triển của Chateau Miraval, vẫn có sức nặng trong lời khai của Pitt.

Phản bác lập luận trên, phía Jolie viết: "Những cáo buộc của Pitt nói rằng anh ấy và cô Jolie có một hợp đồng bí mật, bất thành văn về việc thỏa thuận đối với tài này là trái ngược hoàn toàn với hồ sơ bằng văn bản, vi phạm chính sách chống gian lận".

Điền trang Chateau Miraval là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình cặp sao Ông bà Smith. Ảnh: @vineyardbrands.

Nhóm luật sư của Jolie giải thích rằng nữ diễn viên bán cổ phần vì không muốn dính dáng chuyện kinh doanh chung với Pitt, sau khi bị chồng cũ hành hung trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ ngày 14/9/2016. Hơn nữa, cô còn tố bị Pitt ép ký hợp đồng bảo mật không được chia sẻ thông tin riêng tư của họ.

Đội ngũ của Pitt hiện chưa lên tiếng về loạt phát ngôn từ Jolie.

Theo Vanity Fair, cặp sao Ông bà Smith mua điền trang kết hợp nhà máy rượu Chateau Miraval vào năm 2008 với giá 28,4 triệu USD . Bất động sản rộng 485 ha là nơi diễn ra lễ cưới đơn giản nhưng ấm cúng của họ vào năm 2014. Nhưng hiện tại, đây lại là trung tâm tranh chấp chưa có hồi kết giữa hai ngôi sao nổi tiếng.