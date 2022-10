Angelina Jolie bị biến thành 'Amber Heard thứ hai'

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie chưa đến hồi kết, không rõ ai đúng ai sai, nhưng một số người đã tự phán quyết như những gì họ từng làm trong vụ Depp - Heard.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Angelina Jolie và Brad Pitt. Ảnh: AP.

Đầu năm nay, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard.

Sau những màn đấu tố ồn ào không khác gì phim truyền hình, Depp đã thắng và Heard bị nhạo báng khủng khiếp.

Giờ đây, khi cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Angelina Jolie và Brad Pitt leo thang, có vẻ như nhiều người đang đối xử với Jolie như những gì họ từng làm với Heard.

"Một Amber Heard khác"

Jolie đã đệ đơn ly hôn với Pitt cách đây 6 năm nhưng vụ ly hôn vẫn chưa hoàn tất vì các diễn viên tiếp tục tranh cãi về quyền nuôi con và phân chia tài sản.

Pitt cáo buộc Jolie bí mật bán cổ phần trong nhà máy rượu của họ, Chateau Miraval SA. Điều này "đã làm tổn hại đến thương hiệu của nhà máy rượu", "phá hoại" khoản đầu tư của Pitt và khiến anh bị "tổn hại vô cớ", theo cách mô tả của tài tử 58 tuổi.

Trong khi đó, Jolie đệ đơn khiếu nại tố cáo Pitt lạm dụng tình dục trong một chuyến bay năm 2016. Các tài liệu được đệ trình lên tòa án nói rằng "Pitt bóp nghẹt và đánh vào mặt" các con, "nắm lấy đầu Jolie". Nam diễn viên cũng bị cáo buộc "đã đổ bia vào Jolie", "đổ bia và rượu vang đỏ vào các con".

Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt bạo hành mình và các con trên chuyến bay năm 2016. Ảnh: AFP.

FBI đã xem xét các cáo buộc nhưng các nhà chức trách cuối cùng quyết định không buộc tội. Pitt không trực tiếp lên tiếng phủ nhận nhưng một nguồn tin thân cận với anh nói với BBC rằng báo cáo là sai sự thật.

Hiện tại, sự thật vẫn chưa sáng tỏ, không thể kết luận ai đúng ai sai. Thế nhưng, nhiều người có vẻ không quan tâm đến điều đó.

Đáng lo ngại nhất là những luận điệu sai lầm khi so sánh Jolie với Heard. Một người dùng Twitter đã đăng ảnh chụp màn hình tin tức về vụ Pitt - Jolie với chú thích: "Có vẻ như chúng ta lại có một #AmberHeard khác".

Trong khi đó, một người khác viết: "Bây giờ hãy cho tôi biết sự khác biệt giữa Amber Heard và Angelina Jolie. Ngoài khác biệt tuổi tác ra thì họ đều đi giật chồng, thích thao túng, nước mắt cá sấu, ái kỷ và thù hận".

Còn TMZ đưa tin rằng "Jolie đang thực hiện một chiến dịch bôi nhọ Brad Pitt" và YouTube tràn ngập các clip giật gân. Kết quả hàng đầu khi tìm kiếm "Angelina Jolie" trên nền tảng là một clip có tiêu đề: "Angelina Jolie RAGES For Being Compared To Amber Heard In New Video" (tạm dịch: Angelina Jolie tức giận vì bị so sánh với Amber Heard trong video mới).

Nhiều nạn nhân bị chế giễu

Dù có những điểm tương đồng, so sánh Jolie và Heard là phép so sánh nguy hại vì mọi người đang sử dụng một vài đặc điểm của cả hai để đánh đồng toàn bộ phụ nữ cũng như hạ thấp uy tín của nạn nhận bạo hành gia đình.

Như Cat Cardenas, nhà văn và nhiếp ảnh gia, chỉ ra sau vụ Depp - Heard, "another Amber Heard" (một Amber Heard khác) trở thành cụm từ ám chỉ sự dối trá khi phụ nữ lên tiếng về việc bị lạm dụng.

Trong tháng trước, cụm từ này đã được sử dụng để chống lại Meghan Markle, Evan Rachel Wood, Olivia Wilde và bây giờ là Angelina Jolie.

Angelina Jolie không phải là người nổi tiếng duy nhất bị đem ra so sánh với Heard sau vụ kiện Depp - Heard. Trên thực tế, các tài liệu tòa án từ chính phiên tòa cho thấy Marilyn Manson trước đây đã gọi vợ mình, Lindsay Usich, là "Amber 2.0", theo People.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi Manson đang trong quá trình kiện Evan Rachel Wood vì tội phỉ báng sau khi Wood cáo buộc Manson thao túng, lạm dụng cô trong nhiều năm.

Đáp lại những cáo buộc, Manson chia sẻ một bài đăng trên Instagram: "Sẽ đến lúc tôi có thể chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện trong những năm qua. Cho tới khi đó, tôi sẽ để sự thật tự lên tiếng".

Amber Heard phải bồi thường cho Johnny Depp sau vụ kiện ồn ào. Ảnh: AP.

Vấn đề này không chỉ giới hạn ở Hollywood. Hồi tháng 9, một người đàn ông tên Sean Lloyd đã bị kết án 2 năm 4 tháng tù giam vì tội tấn công bạn gái cũ. Nạn nhân kể trước tòa rằng Lloyd đã cố bóp cổ cô đến chết và anh ta lưu số điện thoại của cô dưới tên "Amber Heard".

Carmel Offord, người làm việc cho Independent Domestic Abuse Services, tổ chức hỗ trợ nạn nhân bạo hành gia đình, cho biết: "Phản ứng của công chúng đối với vụ kiện phỉ báng do Johnny Depp đệ trình chống lại Amber Heard là một minh chứng đáng lo ngại về lý do nhiều nạn nhân và những người sống sót sau bạo hành gia đình, bạo lực tình dục cảm thấy không thể tiếp cận hỗ trợ hoặc báo cảnh sát.

Mọi người nhanh chóng chọn phe, coi phiên tòa như một môn thể thao, cổ vũ và giễu cợt từ bên lề. Những nạn nhân sống sót nói với chúng tôi rằng đây là một trong những rào cản khiến họ sợ mình sẽ bị đánh giá, bị nghi ngờ khi nói ra sự thật".

Carmel nói thêm rằng vụ việc giữa Brad Pitt và Angelina Jolie có thể có tác động tương tự đối với các nạn nhân và những người sống sót.

"Trong cả hai trường hợp, việc sử dụng ngôn ngữ để mô tả những phụ nữ đưa ra cáo buộc lạm dụng gia đình là mối quan tâm đặc biệt. Một số người cho rằng cáo buộc được đưa ra nhằm mục đích trả thù. Nhưng đây là hiểu lầm cơ bản đối với nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng. Trên thực tế, rất hiếm người đưa ra cáo buộc sai sự thật", Carmel lưu ý.