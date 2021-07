Angelina Jolie ăn tối với The Weeknd

Nữ diễn viên nổi tiếng và ca sĩ đàn em cùng ăn tối, trò chuyện tại nhà hàng cao cấp ở Los Angeles, Mỹ.

Ngày 1/7, theo Page Six, Angelina Jolie và The Weeknd cùng rời nhà hàng Giorgio Baldi ở Los Angeles, Mỹ. Hai ngôi sao làm dấy lên thông tin hẹn hò, có mối quan hệ đặc biệt khi đi ăn tối chung.

"Hai ngôi sao cùng ở trong nhà hàng suốt vài giờ trước khi tách ra đi riêng. Họ không muốn gây chú ý", nguồn tin từ The Sun cho biết.

Hai ngôi sao được phát hiện ăn tối ở một nhà hàng tại Los Angeles, Mỹ.

Tuy nhiên, nguồn tin của Page Six khẳng định The Weeknd không có ý định giấu chuyện đi ăn cùng đàn chị. "Họ không đi chơi riêng. The Weeknd đang tập trung vào việc đóng phim. Anh ấy sắp đóng chính trong loạt phim mới của HBO", nguồn tin nói với Page Six.

E! Online cho biết hai ngôi sao gặp gỡ với tư cách bạn bè. Họ có chung tình yêu với đất nước Ethiopia. Trong khi The Weeknd sinh ra ở quốc gia châu Phi, sao phim Maleficent nhận nuôi con gái Zahara ở Ethiopia.

Ngoài sự nghiệp ca hát nổi bật, The Weeknd muốn phát triển trong lĩnh vực phim ảnh. Năm nay, nam ca sĩ đóng vai chính trong series The Idol. Đây là bộ phim anh đồng sáng tác, lên kịch bản cùng đạo diễn Reza Fahim.

Angelina Jolie gần đây được chú ý khi dẫn các con đến New York để tổ chức sinh nhật lần thứ 46. Cô được phát hiện hai lần đến nhà chồng cũ Jonny Lee Miller, thậm chí dẫn theo Pax Thiên.

Điều này làm dấy lên thông tin cô và Miller hàn gắn sau 20 năm đường ai nấy đi. Jolie và chồng cũ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết từ ngày ly hôn.