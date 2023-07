Angelababy mặc váy ren khoe làn da trắng nõn

Angelababy chứng minh vị thế trong giới thời trang của mình khi được mời tham dự Paris Haute Couture Week Fall/Winter 2023.

Ngày 6/7, trang Sohu đưa tin nữ diễn viên, người mẫu Angelababy tham gia buổi triển lãm của thương hiệu Roger Vivier, nằm trong khuôn khổ Paris Haute Couture Week Fall/Winter 2023. Người đẹp sinh năm 1989 xuất hiện với bộ váy ren đen tôn lên làn da trắng sứ, vóc dáng thanh mảnh.

Sohu đánh giá sau khi ly hôn ông xã Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên phim ảnh của Angelababy xuống dốc do không có sự hậu thuẫn từ chồng cũ, đồng thời, danh tiếng diễn kém của cô khiến các nhà đầu tư không an tâm.

Tuy nhiên, Angelababy vẫn là con cưng của giới thời trang và là cái tên được nhiều thương hiệu làm đẹp quốc tế ưu ái. Chỉ trong năm 2023, nữ diễn viên liên tục tham gia sự kiện và ký hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng xa xỉ như đồng hồ Breitling, xe SAIC Audi, trang sức Tiffany & Co., thời trang Fendi, mỹ phẩm Charlotte Tilbury.

Nữ diễn viên nhận được từ đối tác trong 3 năm làm đại diện là 24 triệu NDT ( 3,3 triệu USD ). Trung bình một năm người đẹp nhẹ nhàng bỏ túi 8 triệu NDT ( 1,1 triệu USD ). Bên cạnh đó, cô còn tham gia các tuần lễ thời trang trong và ngoài nước.

Nhan sắc quyến rũ của bà mẹ một con Angelababy tại Tuần lễ thời trang thu đông Paris 2023. Ảnh: Weibo.

Theo Sohu, Angelababy được đánh giá là bất bại trên thảm đỏ. Thời trang của ngôi sao Vân Trung Ca luôn nhận được sự tán thưởng của công chúng. Cũng do đó, cô luôn là minh tinh được các thương hiệu ưu ái cho mượn trang phục Haute Couture (thời trang may đo cao cấp). Angelababy mặc đồ Haute Couture nhiều nhất so với các tiểu hoa đán 85 cùng trang lứa như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi...

Hiện tại, Angelababy đang có hai phim truyền hình cùng lên sóng là Mộ sắc tâm ước (đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân) và Trần duyên (đóng chung với Mã Thiên Vũ). Theo nhận xét từ Sohu, diễn xuất của Angelababy đã tiến bộ hơn, cô tiết chế biểu cảm, ít trợn mắt nhưng lại thiếu cảm xúc. Do đó, các tác phẩm của Angelababy có chỉ số truyền thông thấp, không cạnh tranh được với phim của các đàn em như Vương Sở Nhiên, Triệu Lộ Tư.

Để duy trì độ nổi tiếng, Angelababy thường tham gia các show giải trí và được đánh giá là nghệ sĩ thân thiện, thông minh, ứng xử khéo léo.