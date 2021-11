Andrew Garfield vỡ mộng về Hollywood sau vai Người Nhện

Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên Andrew Garfield cho hay vai siêu anh hùng trong loạt “The Amazing Spider-Man” đã khiến anh hiểu ra nhiều điều.

Andrew Garfield từng thủ vai Spider-Man trong hai phần phim The Amazing Spider-Man (2012) và The Amazing Spider-Man 2 (2014). Gần đây, người dùng mạng xã hội liên tục đặt giả thiết về việc Garfield sẽ một lần nữa khoác bộ giáp siêu anh hùng trong Spider-Man: No Way Home cùng hai phiên bản Spider-Man khác của Tom Holland và Tobey Maguire. Tuy nhiên, nam diễn viên đã nhiều lần phủ nhận tin này.

Andrew Garfield và Emma Stone trong loạt The Amazing Spider-Man. Ảnh: Sony.

Mới đây, trong bài phỏng vấn với The Guardian, Andrew Garfield mô tả quãng thời gian thủ vai Spider-Man đã khiến mình vỡ ra nhiều điều trong bẽ bàng.

Anh chia sẻ: “Loạt phim đã khiến tôi từ chỗ một chú bé ngây thơ trở thành người trưởng thành. Ấy vậy mà tôi vẫn tưởng đó chỉ là trải nghiệm nghệ thuật thuần túy. Hàng chục triệu USD đã được đổ vào dự án ấy. Tiền mới là thứ lèo lái bộ phim. Tôi cuối cùng cũng sáng mắt ra. Cảm xúc ấy thật bẽ bàng”.

“Tại San Diego Comic-Con có hàng tá đàn ông, phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự yêu thích thuần khiết với nhân vật giả tưởng họ gắn bó. Nhưng rồi bạn đưa vào đó các thông tin thị trường, thị hiếu, nhóm khán giả… Đột ngột, tính nghệ thuật của bộ phim đã bị lãng quên trước tham vọng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt”, Garfield tiếp tục.

Phát hiện khiến Andrew Garfield chấn động. Anh cảm thấy tiền tài là thứ "khiến con người ta sa ngã, phá hủy hệ sinh thái và sớm muộn tuyệt diệt thế gian".

Đây không phải lần đầu Garfield chia sẻ câu chuyện mình vỡ mộng về Hollywood sau khi vào vai Spider-Man.

Năm 2016, trong bài phỏng vấn đôi cùng Amy Adams thuộc khuôn khổ chương trình Actors on Actors, Andrew Garfield nói: “Tôi nghĩ việc mình tiếp xúc với cỗ máy công nghiệp ấy từ khi trẻ ẩn chứa nhiều hiểm họa. Tôi vẫn đủ trẻ trung để đương đầu với hệ giá trị Mỹ. Chủ yếu đó là hệ thống các tập đoàn lớn”.