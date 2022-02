Andrew Garfield không đóng tiếp 'Spider-Man'

Nam diễn viên đùa rằng việc giữ bí mật về vai diễn trong “Spider-Man: No Way Home” sẽ khiến mình bị gọi là kẻ dối trá đến hết đời.

Ngày 27/2, Andrew Garfield đã tham gia đêm giao giải SAG Awards lần thứ 28 do Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ tổ chức. Trả lời phỏng vấn Variety trên thảm đỏ sự kiện, tài tử khẳng định mình không có kế hoạch trở lại với vai Peter Parker/Spider-Man trên màn ảnh.

“Tôi không có kế hoạch cho việc đó. Đây là một lời nói thật. Mọi người sẽ gọi tôi là đồ dối trá cho đến hết đời. Tôi chính là chú bé chăn cừu trong truyện cổ”, Garfield chia sẻ với phóng viên chuyên mục On the Carpet của tờ tạp chí.

Tại SAG Awards 2022, Andrew Garfield nhận đề cử nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim điện ảnh với tác phẩm Tick, Tick… Boom! của đạo diễn Lin-Manuel Miranda. Tuy nhiên, chiến thắng đã thuộc về Will Smith với vai bố của hai chị em nhà Williams trong phim tiểu sử King Richard. Hai tài tử cũng cạnh tranh cho danh hiệu nam chính xuất sắc tại Oscar 2022.

Andrew Garfield trên thảm đỏ sự kiện SAG Awards 2022. Anh nhận đề cử nam chính xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Cũng trong sự kiện, đạo diễn Lin-Manuel Miranda đã kể lại kỷ niệm hài hước với Andrew Garfield trên phim trường Tick, Tick… Boom! hồi 2020 xoay quanh việc tài tử cố che giấu việc mình đóng Spider-Man: No Way Home. Miranda đã hỏi thẳng Garfield, và nam diễn viên đã có màn chống chế gượng gạo.

“Cậu ấy chưa bao giờ tiết lộ với tôi. Lúc nào cũng khăng khăng phủ nhận. Nhưng tôi đã ở cạnh Andrew vào cái ngày thông tin bị rò rỉ. Hồi ấy là tháng 11, và cậu ta đang ở trên phim trường. Andrew đang nói chuyện và tôi im lặng lẻn đến phía sau, thỏ thẻ ‘Này, cậu đóng phim Spider-Man mới hả?’. Và cậu ta cuống lên ‘Im nào, im nào’”, Lin-Manuel Miranda kể với Variety.

Anh tiếp tục: “Đấy là màn diễn xuất tệ nhất tôi từng thấy từ cậu ấy. Và tôi nghĩ ‘Anh chàng này sẽ còn phải tập luyện nhiều để việc nói dối trôi chảy hơn’. Andrew đã làm rất tốt. Nhưng tôi vẫn là người đã chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên cậu ấy nghe về vai diễn”.

Hồi tháng 1, Andrew Garfield từng chia sẻ với Josh Horowitz của Happy Sad Confused mình bị bạn gái cũ Emma Stone gọi là “đồ xấu tính” vì nói dối chuyện đóng No Way Home. Cả hai từng đảm nhận các vai chính của loạt The Amazing Spider-Man.

“Emma nhắn tin cho tôi, hỏi rằng anh đóng phim Spider-Man mới hả. Và tôi đáp anh chẳng hiểu em nói gì cả. Cô ấy làm căng ‘Im đi, nói thật xem nào’ và tôi thì ra vẻ ‘Anh thề anh không biết mà’. Tôi giữ bí mật với cả cô ấy, và thú thật, việc này khá hài. Rồi sau đó, khi mọi sự vỡ lở, cô ấy đã nói với tôi 'Anh là đồ xấu tính'”, Garfield kể.