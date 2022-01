Andrew Garfield kể khó giữ bí mật khi đóng 'Spider-Man'

Andrew Garfield cho biết anh phải cẩn thận không để lộ thông tin trong thời gian đóng "Spider Man: No Way Home", kể cả khi trò chuyện với bạn gái cũ Emma Stone.

Ngày 17/1, Hollywood Reporter đưa tin Andrew Garfield không xác nhận việc đóng Spider-Man: No Way Home với bất kỳ ai, từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến bạn gái cũ Emma Stone - nữ diễn viên đóng cùng anh trong hai phần Amazing Spider-Man.

"Emma liên tục nhắn và hỏi tôi có tham gia phần mới của Người Nhện không. Tôi giả vờ không biết em ấy đang nói chuyện gì. Emma sau đó mắng tôi: 'Im đi, chỉ cần nói cho em biết. Anh đúng là đồ ngốc'. Tôi phải liên tục tỏ vẻ không hiểu. Điều đó thật vui", Garfield nói trong podcast Happy Sad Confused.

Andrew Garfield giấu chuyện đóng No Way Home với bạn gái cũ Emma Stone. Ảnh: AP.

Garfield cho rằng việc giữ bí mật tham gia một bộ phim là rất khó. Tháng 1/2021, trong lúc ghi hình No Way Home ở Atlanta, Mỹ, anh có gọi đồ ăn nhanh. Khi giao hàng đến, tài xế liên tục yêu cầu nam diễn viên cởi mũ, khẩu trang, cho xem giấy tờ tùy thân.

"Tôi phải viện lý do đại dịch, yêu cầu anh ấy đứng xa ra. Tôi cũng đặt câu hỏi vì sao phải xuất giấy tờ tùy thân khi lấy thức ăn. Thực ra tôi không muốn mọi người biết chuyện tôi đóng No Way Home", anh nói.

Sao phim The Amazing Spider-Man đồng thời muốn xin lỗi nhân viên giao hàng. "Lúc đó tôi không muốn thô lỗ. Tôi thấy anh ấy khó chịu khi được yêu cầu đứng xa ra. Tôi không thích làm người khác buồn", nam diễn viên nói.

Andrew Garfield (phải) trở lại No Way Home cùng Tobey Maguire và Tom Holland. Ảnh: Disney Studios.

Thông tin Tobey Maguire và Andrew Garfield trở lại No Way Home bị "bại lộ" sau khi William Spencer - diễn viên đóng thế của Garfield - đăng ảnh thân thiết cùng Greg Townley - đóng thế của Tom Holland - lên mạng xã hội. "Tôi nhanh chóng liên hệ với Spencer, anh ấy sau đó xóa bài. Điều đó chỉ làm khán giả nghi ngờ thêm", Garfield giải thích.

Về lý do giấu khán giả chuyện trở lại series Spider-Man, Andrew Garfield cho rằng đây là điều đúng đắn phải làm. "Ngay cả những người chắc chắn tôi trở lại loạt phim cũng không có gì đảm bảo. Việc thông tin đột ngột xuất hiện, sau đó mông lung khiến khán giả muốn mọi chuyện trở thành hiện thực", anh nói.