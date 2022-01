Andrew Garfield: 'Đóng Spider-Man không chỉ nói xin chào, tạm biệt'

Andrew Garfield cho biết anh đã đồng ý ngay khi nhận được lời đề nghị từ nhà sản xuất "Spider-Man: No Way Home". Anh và Tobey muốn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

2021 đánh dấu sự trở lại của Andrew Garfield với vai Người Nhện. Theo Variety, Garfield và Tobey Maguire xuất hiện mang ý nghĩa quan trọng, góp phần gỡ nút thắt để Tom Holland tạo nên cái kết phù hợp cho Spider-Man: No Way Home.

Ngoài bom tấn nhà Marvel, Garfield gây ấn tượng mạnh khi tái hiện cuộc đời và sự nghiệp đầy trắc trở của huyền thoại nhạc kịch Jonathan Larson trong Tick, tick… Boom! - bộ phim giúp anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc ở Oscar 2022.

Cây bút Matt Donnelly của Variety có cuộc phỏng vấn tài tử về hai tác phẩm kể trên.

Đóng No Way Home không chỉ để nói "Xin chào, tạm biệt"

- Vì sao anh đồng ý tham gia "Spider-Man: No Way Home"?

- Tôi từng không mong đợi về khả năng trở lại vai diễn Peter Parker. Nhưng khi Amy Pascal, Kevin Feige và Jon Watts ngỏ lời, tôi đã lập tức đồng ý. Về cơ bản, với tôi, chỉ cần hiện thực hóa ý tưởng bộ ba Người Nhện trong cùng khung hình là đủ.

Đại diện Marvel từng hỏi tôi rằng: "Còn điều gì bạn muốn khám phá nhân vật Người Nhện? Nếu bị đưa vào vũ trụ khác, gặp gỡ phiên bản trẻ và già hơn của chính mình, bạn sẽ phản ứng ra sao?".

Tôi đáp lại bằng cách bày tỏ tình cảm giữa các Người Nhện. Tôi chợt nhận ra khi chứng kiến em trai (Người Nhện của Tom Holland) đi trên chính con đường mình từng đi qua, tôi biết nó không dẫn đến nơi mà chúng tôi muốn đến. Có lẽ, ai cũng hy vọng một kết cục khác.

Peter bị cô lập trong trải nghiệm cảm xúc và thể chất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sự đơn độc bộc phát? Chắc chắn, nhân vật hiểu rằng mình chưa bao giờ cô độc vì có những người anh em đã và đang nếm trải cảm giác tương tự.

- Màn trình diễn của anh và Tobey Maguire thật tuyệt vời, không đơn thuần chỉ là những cảnh hành động trên phông xanh. Anh có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm này?

- Chúng tôi ghi hình trong hai tuần. Tobey và tôi cố gắng tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất, chứ không đơn giản chỉ là xuất hiện và nói: "Xin chào, tạm biệt".

Trong Spider-Man: No Way Home, Người Nhện của tôi cứu vãn mối quan hệ tình cảm của em trai, giúp em ấy chữa lành khoảnh khắc đau thương nhất cuộc đời, để đảm bảo thằng bé không có số phận giống tôi. Trải nghiệm này như thể tôi có cơ hội thứ hai để cứu Gwen Stacy (bạn gái của Garfield trong The Amazing Spider-Man do Emma Stone thủ vai).

Bạn biết đấy, tinh thần Zendaya mang đến cho nhân vật MJ rất chân thành, trong sáng và đầy yêu thương, tương tự những gì Emma đã lột tả khi hóa thân thành Gwen.

Ba phiên bản Người Nhện cùng xuất hiện trong Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Hindustan Times/Dailyadvent.

- Đằng sau máy quay, các anh đã thảo luận những gì?

- Đây là lần đầu chúng tôi cùng mặc trang phục Người Nhện, điều đó khá vui nhộn, như kiểu ba chàng trai bình thường đi chơi với nhau. Không còn chủ đề nào hợp hơn để bàn luận bằng chuyện đi vệ sinh trong bộ đồ ôm sát này. Holland ghen tỵ vì tôi dễ dàng lấy tay ra ngoài do trang phục có khóa kéo, trong khi thằng bé phải sử dụng điện thoại bằng mũi mà không thể dùng đến tay. (Cười)

Chúng tôi còn chia sẻ sâu hơn những trải nghiệm với nhân vật. Nhà sản xuất Amy Pascal cũng có mặt lúc đó. Chúng tôi ngưỡng mộ Amy vì cô ấy đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và đưa nhân vật lên màn ảnh.

Có một câu thoại tôi đã ngẫu hứng nói trong phim. Khi nhìn Maguire và Holland, tôi bày tỏ: "Tôi yêu hai bạn".

- Nhà biên kịch từng cân nhắc đưa Kirsten Dunst và Emma Stone trở lại. Nếu được, anh muốn kết thúc của Gwen thế nào?

- Lạy Chúa, tôi không biết diễn tả ra sao. Điều này quá tuyệt vời. Tuy nhiên, Gwen có quyền quyết định số phận của mình. Trong bộ phim của chúng tôi, tôi cố không để Gwen xuất hiện ở cảnh có gã Electro (Jamie Foxx). Nhưng cô ấy vẫn đến và chọn ở lại dù tình hình quá nguy hiểm. Gwen đã nắm trong tay vận mệnh của chính mình.

Tôi chỉ biết nói rằng khoảnh khắc tôi cứu MJ (Zendaya) trong No Way Home thực sự rất đẹp và khiến tôi nhớ lại toàn bộ cảm xúc năm xưa với Stone.

- Anh có sẵn sàng đóng tiếp Người Nhện?

- Chắc chắn là vậy. Tôi luôn mở lòng đón nhận cơ hội này. Peter Parker/Spider-Man là cậu bé thuộc tầng lớp lao động đến từ Queens, biết đấu tranh, trải qua mất mát và có sự đồng cảm sâu sắc với người khác. Tôi luôn gìn giữ giá trị đạo đức này, để nếu được viết tiếp hành trình của nhân vật, bản thân tôi cũng cảm thấy quá đỗi tự hào.

Vai diễn được đề cử Oscar

- Spider-Man: No Way Home là điểm nhấn cho một năm trọng đại đối với Andrew Garfield. Song song đó, khán giả còn phát hiện ra tài năng ca hát và vũ đạo của anh qua phim Tick, Tick... Boom!. Có nhà sản xuất nào ngỏ ý hợp tác với anh trong một album ca nhạc?

- Trước tiên, tôi phải cảm ơn Lin-Manuel Miranda (đạo diễn Tick, Tick... Boom!) vì đã cho tôi cơ hội thể hiện khả năng ca hát. Tôi rất muốn tiếp tục hát và diễn xuất. Sắp tới, tôi có vài buổi học piano riêng để trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.

Hiện, tôi chưa đủ can đảm thực hiện một album đầy tâm trạng, chỉ dám chia sẻ với người hâm mộ rằng mình đang viết bài hát cho con gái đỡ đầu. Giai điệu dễ thương đó được lấy cảm hứng từ nhân vật Jonathan Larson của Tick, Tick... Boom! và những người khác trong cuộc đời tôi.

Tạo hình của Andrew Garfield trong Tick, Tick... Boom!. Ảnh: Netflix.

- Tôi chắc chắn tất cả sân khấu Broadway đã chú ý đến anh sau bộ phim. Anh đã nhận được phản hồi nào khác từ khán giả và người hâm mộ huyền thoại Jonathan Larson?

- Rất nhiều tin nhắn được gửi đến tôi, có cả chia sẻ từ gia đình và bạn bè Jonathan Larson. Họ nói tôi đã làm sống dậy hình ảnh cố nghệ sĩ. Thông qua âm nhạc và cuộc đời Jonathan, khán giả tìm thấy sự đồng cảm. Những người lạ, chưa từng biết Jonathan cũng dần yêu mến người nghệ sĩ.

Trên chuyến bay gần đây, bạn tôi khoe tin nhắn trò chuyện cùng người khác. Người bạn ấy viết rằng: "Tick, Tick... Boom! là chân ái của tôi trong thời điểm này".

Đây cũng là lời nhắc nhở mọi người về sự thiêng liêng và ngắn ngủi của cuộc sống, về cách chúng ta hành động quan trọng và có sức ảnh hưởng ra sao. Jonathan không biết rằng ông ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ sau này. Thật sự, tôi rất biết ơn về điều đó.