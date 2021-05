Andrew Garfield chưa được mời đóng ‘Spider-Man: No Way Home’

Nam diễn viên cho biết vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ Marvel Studios về việc góp mặt trong “Spider-Man: No Way Home”.

Collider đưa tin trong chương trình truyền thanh Happy Sad Confused, nam diễn viên Andrew Garfield đã được hỏi về tin góp mặt trong Spider-Man: No Way Home. Garfield từng thủ vai siêu anh hùng bắn tơ trong hai phần phim The Amazing Spider-Man ra mắt năm 2012 và 2014.

Loạt phim The Amazing Spider-Man của Andrew Garfield kết thúc dang dở sau hai phần. Ảnh: Sony.

Andrew Garfield cho biết mình đã thích thú theo dõi diễn biến của những tin đồn trên mạng: “Mọi thứ cùng lúc điên khùng và hài hước.

Tôi cũng dùng Twitter và thấy Spider-Man đã trở thành một trong những chủ đề phổ biến. Tôi cũng hiểu họ cuống quýt vì điều gì. Tôi ước mình có thể lên tiếng. Nhưng những gì tôi có thể nói chỉ là ‘Mong các bạn bình tĩnh’”.

Garfield cũng cho biết anh không phát ngôn thay các diễn viên còn nằm trong vòng nghi vấn góp mặt vào No Way Home khác mà chỉ nói về chính mình.

Khi người dẫn chương trình Horowitz muốn tài tử khẳng định sự hiện diện của mình bằng câu trả lời có hoặc không, Garfield nói: “Nếu có thì tầm này tôi đã phải được gọi rồi, đấy là tất cả những gì có thể tiết lộ. Tôi không muốn làm hỏng chuyện. Có lẽ nay mai họ sẽ gọi tôi và nói, ‘Này, khán giả muốn thấy anh!’. Có thể đó là kết quả từ việc nghiên cứu thị trường hay gì đó…”.

Nam diễn viên Alfred Molina thủ vai Doc Ock trong vũ trụ Spider-Man của Tobey Maguire sẽ tái xuất ở No Way Home. Ảnh: Getty Images.

Thời gian qua, dù chưa được Disney hay Sony chính thức xác nhận, nam diễn viên Jamie Foxx và Alfred Molina sẽ trở lại No Way Home với hai vai phản diện Electro và Doc Ock. Họ từng góp mặt trong các vũ trụ điện ảnh Spider-Man do Andrew Garfield và Tobey Maguire thủ vai.

Sự trở lại của hai phản diện làm dấy lên khả năng Marvel Studios đang phát triển đế chế siêu anh hùng trên màn ảnh rộng theo hướng đa vũ trụ. Hai chàng siêu anh hùng bắn tơ do Garfield và Maguire thủ vai cũng được kỳ vọng quay trở lại.

Spider-Man: No Way Home dự kiến ra rạp từ 17/12/2022. Phim có sự góp mặt của Tom Holland trong vai Spider-Man, Benedict Cumberbatch là Doctor Strange và nhiều gương mặt quen thuộc từ Homecoming (2017) và Far From Home (2019).