Ancelotti ra điều kiện để dẫn dắt tuyển Brazil

Theo UOL, LĐBĐ Brazil đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Ancelotti từ tháng 10 năm nay. Chiến lược gia người Italy cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nhưng với hai điều kiện, đó là vị trí thuyền trưởng của "Selecao" phải trống, đồng thời Ancelotti không có ý định bỏ dở mùa giải 2022/23 của Real Madrid. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, đôi bên thống nhất được các kế hoạch phát triển, "Don Carlo" có thể trở thành tân thuyền trưởng của tuyển Brazil vào tháng 6/2023.

Xét về cả kinh nghiệm lẫn danh tiếng, Ancelotti không thua bất kỳ đồng nghiệp nào. Ở cấp CLB, vị thuyền trưởng sinh năm 1959 đã chinh phục hầu hết danh hiệu và đang nắm giữ kỷ lục vô địch Champions League 4 lần, vô địch UEFA Super Cup 4 lần.

Tuy nhiên, Ancelotti lại chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào trong sự nghiệp. Từ năm 1992 đến 1995, ông làm việc ở tuyển Italy nhưng chỉ ở vị trí trợ lý HLV. Sau gần 30 năm gắn bó với bóng đá cấp CLB, Ancelotti được cho là muốn thử sức với một đội tuyển quốc gia.

Trước đó, LĐBĐ Brazil nhắm đến Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng từng úp mở dự định chuyển lên dẫn dắt "Selecao", nhưng rồi vẫn quyết định gia hạn hợp đồng đến năm 2025 với Manchester City.

Sau thất bại ở World Cup 2022, HLV Tite rời ghế HLV của Brazil. Neymar gửi tâm thư đến thầy cũ và khẳng định Tite là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất anh từng làm việc cùng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

