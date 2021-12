Ana de Armas thay Scarlett Johansson đóng phim cùng Chris Evans

Sau khi Scarlett Johansson rời dự án “Ghosted”, Ana de Armas đã được lựa chọn làm gương mặt nữ chính sánh vai cùng tài tử Chris Evans.

Deadline đưa tin sau Knives Out và The Gray Man, Chris Evans cùng Ana de Armas sẽ có lần tái ngộ thứ ba trên màn ảnh trong dự án Ghosted. Đây là bộ phim pha trộn yếu tố phiêu lưu, hành động với thể loại tình cảm, lãng mạn do Apple TV+ đầu tư sản xuất.

Được biết để kịp phát hành Ghosted vào mùa phim hè 2022, Apple muốn khởi quay dự án vào tháng 2/2022. Ban đầu, vai nữ chính của phim được trao cho Scarlett Johansson. Tuy nhiên, vì không thể thay đổi lịch trình công việc theo kế hoạch này, Johansson buộc phải trả vai, nhường cơ hội cho Ana de Armas.

Chris Evans cùng Ana de Armas trong một cảnh phim Knives Out. Ảnh: IMDb.

Kịch bản Ghosted do Rhett Reese và Paul Wernick, hai nhà làm phim đứng sau thành công của loạt Deadpool và Zombieland, chấp bút. Ngoài vai trò diễn viên chính, Chris Evans cùng de Armas còn lần lượt đảm nhận công việc sản xuất và chỉ đạo sản xuất dự án. Nội dung phim vẫn được giữ kín. Tuy nhiên đại diện Apple tiết lộ đây là dự án được hãng đầu tư trọng điểm.

Những năm qua, sự nghiệp nữ diễn viên kiều diễm gốc Cuba khởi sắc khi cô liên tiếp có tên trong các dự án phim lớn. Tháng 11, khán giả tái ngộ de Armas trong No Time to Die - phần phim thứ 25 về tay điệp viên hào hoa James Bond. Cô cũng có màn hóa thân thành huyền thoại Marilyn Monroe trong bộ phim Blonde (2022).

Sắp tới, Ana de Armas sẽ sánh vai cùng hai tài tử Chris Evans và Ryan Gosling trong bộ phim The Gray Man. Tác phẩm do anh em nhà làm phim Joe cùng Anthony Russo đạo diễn, được Netflix đầu tư sản xuất và phát hành. Cô cũng đang trong quá trình thương lượng để vào vai nữ chính trong ngoại truyện Ballerina của thương hiệu John Wick.