Ana de Armas được hỏi về khả năng đóng Wonder Woman

Ana de Armas dành sự tôn trọng khi nhắc đến vai diễn thương hiệu của Gal Gadot trong giới siêu anh hùng DC.

Theo The Direct, trong buổi phỏng vấn với Wired, bộ đôi diễn viên Ana de Armas và Chris Evans đã trả lời những câu hỏi được nhiều người hâm mộ quan tâm. Sao phim No Time to Die khéo léo dành lời khen ngợi và ủng hộ Gal Gadot tiếp tục thể hiện vai diễn thương hiệu Wonder Woman.

Nữ diễn viên đã thẳng thắn phản hồi khi nhận câu hỏi về việc thủ vai Wonder Woman mới. Cô nói: "Tôi cảm thấy Gal Gadot đang làm rất tốt. Vì vậy, tôi nghĩ cô ấy nên tiếp tục đóng nhân vật này".

Dưới phần bình luận, một số người hâm mộ cho rằng minh tinh sinh năm 1988 là gương mặt tiềm năng để thể hiện siêu anh hùng nổi tiếng. "Thật tuyệt vời nếu Ana de Armas đóng Wonder Woman trong vũ trụ DC của James Gunn", một khán giả chia sẻ.

Ana de Armas cho rằng Gal Gadot nên tiếp tục đóng Wonder Woman trong tương lai. Ảnh: Insider.

Lần gần nhất Gal Gadot hóa thân thành Wonder Woman trong bộ phim Shazam! Fury of the Gods ra mắt hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, vai diễn của cô chưa được đảm bảo sau khi James Gunn thông báo dừng sản xuất Wonder Woman 3.

Trước thông tin trên, sao phim Justice League cho hay: "Vài năm trước, tôi hạnh phúc khi biết tin mình sẽ đóng vai Wonder Woman. Tôi trân trọng cơ hội được hóa thân một nhân vật mang tính biểu tượng như vậy. Tôi biết ơn những người hâm mộ và sẽ sớm chia sẻ tương lai của nhân vật này trong thời gian sớm nhất".

Kể từ đó, phía DC Studios chưa có thông tin chính thức về vai trò của Gal Gadot trong vũ trụ tái khởi động của James Gunn và Peter Safran.