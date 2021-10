Ana de Armas định nghĩa lại về Bond girl

Cảnh hành động mãn nhãn của Ana de Armas trong "No Time To Die" đã thay cho lời khẳng định "Bond girl không phải bình hoa di động".

Nếu hâm mộ phim kinh dị, khán giả có thể đã bắt gặp Ana de Armas đóng vai nữ sát thủ quyến rũ sánh đôi Keanu Reeves trong tác phẩm Knock Knock. Người yêu thích khoa học viễn tưởng lại nhớ Armas với tư cách cô bạn gái thanh tao của Ryan Gosling trong Blade Runner 2049.

Và với thể loại hành động, chắc chắn người xem không thể bỏ lỡ bom tấn vừa ra rạp No Time To Die - phần phim thứ 25 xoay quanh James Bond, nhưng các vai phụ cũng đủ sức gây ấn tượng. Trong đó phải kể đến nữ điệp viên CIA Paloma do Armas thủ diễn.

“Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Thật sự hào hứng khi được chia sẻ niềm vui phim công chiếu với các bạn", Ana de Armas nói trong buổi ra mắt chính thức của No Time To Die ở London, Anh hôm 28/9.

Bond girl có nhiều hơn cả sự quyến rũ

Paloma là một trong ba nhân vật nữ quan trọng nhất No Time To Die, bên cạnh đặc vụ Nomi (Lashana Lynch) và chuyên gia tâm lý Madeleine Swann (Léa Seydoux).

Trong phim, Paloma hợp tác với James Bond (Daniel Craig) ở nhiệm vụ quan trọng tại Havana, Cuba - nơi cả hai phối hợp ăn ý chống lại kẻ xấu. New York Post đánh giá cách Ana de Armas hoá thân vào nhân vật toát ra vẻ nhẹ nhàng và hài hước. Thoạt nhìn, Paloma có vẻ là "tay mơ" mới vào nghề, song kiều nữ sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng phải dè chừng.

Phân đoạn Armas tấn công đối thủ trong bộ váy trễ nải tạo nên cảm giác mãn nhãn cho khán giả. Thành thật mà nói, cô chính là điểm sáng của phim khi đã phá vỡ ý nghĩa đơn thuần của khái niệm Bond girl: Người tình của James Bond và thường chỉ được đánh giá là "biểu tượng của sự quyến rũ và tinh tế".

"Paloma rõ ràng là phiên bản Bond girl hiện đại của dòng phim cổ điển", Armas mô tả về nhân vật đang được khen ngợi của mình. Cô nhấn mạnh: "Mọi người hãy gọi tôi là 'Bond women', thay vì 'Bond girl'".

Ana de Armas và Daniel Craig trong một cảnh quay của phim. Ảnh: Harper's Bazaar.

Paloma trong cảm nhận của Armas là một phụ nữ có nội lực, mạnh mẽ và tính cách khá thú vị. Diễn viên người Cuba tự hào tuyên bố trên CNN rằng trong vài khoảnh khắc, nữ đặc vụ CIA thậm chí còn gây trầm trồ không kém James Bond.

Trên USA Today mới đây cũng xuất bản bài viết về No Time To Die. Cây bút của tờ báo, Brian Truitt, gọi Ana de Armas là "luồng gió mới trong tác phẩm nhượng quyền thương mại". Anh bình luận: "Đằng sau sự hóm hỉnh là những cú đá bách phát bách trúng khó thể nào rời mắt của Armas trên đôi giày cao gót".

Cary Joji Fukunaga - đạo diễn No Time To Die - tiết lộ nhân vật Paloma thực ra được "đo ni đóng giày" cho Armas. Nói theo cách khác, nữ diễn viên Cuba đã truyền cảm hứng để nhà làm phim tạo ra nhân vật này.

"Tôi nghĩ Paloma ban đầu không tồn tại trong chuyển biến câu chuyện. Chỉ thông qua buổi trò chuyện ngắn ngủi, Fukunaga đã ngỏ ý mời tôi tham gia bộ phim. Thế là, Paloma đã ra đời", Bond girl 33 tuổi chia sẻ trên CinemaBlend.

Khi No Time To Die có bước đầu thành công ở phòng vé, đạo diễn Joji Fukunaga cũng bày tỏ rằng những cú đá và xoay váy của Armas thành công vượt mong đợi. Để có cảnh quay đẹp, nữ diễn viên đã tập luyện vất vả chỉ trong vỏn vẹn 3 tuần lễ, chứ không đơn thuần chỉ là sự ăn may.

Theo New York Post, No Time To Die xứng đáng là tác phẩm nâng tầm sự nghiệp của ngôi sao gốc Cuba.

Chiếc váy của Ana de Armas

Ngày 8/10, The Independent đưa tin No Time To Die thu về 35 triệu USD trong 3 ngày mở màn. Khán giả qua đó bàn luận sôi nổi tình tiết của phim, và họ hướng sự quan tâm đặc biệt đến chiếc váy Ana de Armas đã mặc trong cảnh phim quan trọng.

Củ thể, ở phân đoạn cùng James Bond thực hiện nhiệm vụ tại một bữa tiệc sang chảnh, nữ đặc vụ CIA xuất hiện trong chiếc váy chất liệu lụa bóng bẩy với phần lưng hở và cổ khoét sâu. Thiết kế màu xanh còn có đường xẻ đùi tạo cảm giác quyến rũ.

Trên mạng xã hội, khán giả không tiếc lời khen sức hút của Armas trong bộ váy đã khiến họ đôi khi xao nhãng diễn biến câu chuyện. "Ôi Chúa tôi! Bộ váy đẹp tuyệt vời", The Independent dẫn bình luận của người dùng Twitter.

Một khán giả khó tính lại nhận xét: "Tôi cảm giác No Time To Die dàidòngnhư thể bộ phim truyền hình nhàm chán và khó hiểu. Nhưng ít nhất, sự xuất hiện của Armas đã cứu lại cảm giác tồi tệ đó".

Bộ váy gây sốt của Ana de Armas trong No Time To Die. Ảnh: The Sun.

Vài ngày sau khi phim công chiếu, người hâm mộ đã không ngừng săn lùng và tìm mua bằng được bộ váy ấn tượng của Armas. The Independent tiết lộ bộ váy thuộc thương hiệu Michael Lo Sordo, với giá bán khoảng 995 bảng Anh.

"Chiếc váy Alexandra thanh lịch nhưng không kém phần táo bạo, là sự nổi bật trong tổng thể phong cách của Bond girl", trang web bán hàng của hãng mô tả.

Suttirat Anne Larlarb - nhà thiết kế chịu trách nhiệm phục trang của dàn diễn viên No Time To Die - cho biết: "Chất liệu bộ cánh khá nhẹ nhưng đủ ôm sát và có đường xẻ tà để Paloma dễ di chuyển. Tất cả nhân vật nữ của chúng tôi đều thể hiện góc độ rất riêng, Paloma cũng vậy. Cô ấy chưng diện đẹp không chỉ để khoe dáng và nhấm nháp một ly rượu vodka martini".

Bộ váy hiện trong tình trạng sold out trên trang web bán hàng, kể cả những mẫu nhái lại cũng thu hút lượng lớn người mua.

Theo Fashionista, khoảnh khắc Armas chưng diện mẫu thiết kế này đã khiến khán giả ám ảnh không kém gì item giày slip-on màu trắng và bộ trang phục xanh dương đậm của dàn diễn viên Squid Game.