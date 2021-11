Ẩn ý đằng sau các bộ trang phục trong phim về công nương Diana

Phong cách của Lady Di luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Những năm gần đây, loạt xu hướng thời trang đã củng cố địa vị của bà là một biểu tượng thực sự.

"Một truyện ngụ ngôn dựa trên bi kịch có thật", câu giải thích ngắn gọn này mở ra Spencer. Đây là bộ phim của đạo diễn Pablo Larraín về Công nương Diana (do Kristen Stewart thủ vai), quyết định rời bỏ Thái tử Charles cũng như những ràng buộc của cuộc sống hoàng gia trong một ngày Giáng sinh cuối tuần tưởng tượng.

Câu nói ẩn ý cũng có thể được áp dụng cho trang phục Kristen Stewart mặc trên phim. Trong khi phim chỉ diễn ra trong vài ngày, hình ảnh nhân vật ấn tượng của Công nương Diana được minh họa thông qua nhiều bộ trang phục. Chúng có nguồn cảm hứng từ tủ quần áo của công nương trong thời gian năm 1988-1992.

Nhà thiết kế Jacqueline Durran là người đảm nhận trách nhiệm thiết kế trang phục trong Spencer. Cô từng đoạt giải Oscar cho những bộ trang phục trong phim Little Woman. Ngoài ra, Jacqueline Durran từng được đề cử vì sáng tạo những mẫu váy cổ tích lộng lẫy trong Beauty and the Beast.

Kristen Stewart thủ vai Công nương Diana trong phim Spencer. Ảnh: NEON.

Nguồn cảm hứng thời trang

Trong lĩnh vực thời trang, hình ảnh Công nương Diana ở khắp mọi nơi. Từ nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập Xuân - Hè 2018 của Virgil Abloh cho Off-White đến danh xưng "Vua của phong cách đường phố" mà tạp chí GQ gán cho bà vào năm 2019.

Dựa trên phong cách ngoài đời và được Công nương Diana ghi chép rõ ràng, Jacqueline Durran đã tìm ra "công thức" trang phục để lần theo những áp lực, cuộc đấu tranh về sức khỏe tinh thần và sự thức tỉnh cảm xúc thông qua các phân đoạn kịch.

Chia sẻ với tạp chí TIME, Jacqueline Durran cho biết đạo diễn Pablo Larraín chú trọng đầu tư vào việc đảm bảo trang phục là một phần không thể thiếu của bộ phim. Tuy nhiên, đạo diễn cũng lưu ý Jacqueline Durran không nên tập trung vào một ngày cụ thể.

Để làm được điều này, Jacqueline Durran đã thiết lập khung thời gian. Đó là khoảng thời gian quan trọng trước khi công nương chính thức chia tay Thái tử Charles vào tháng 12/1992. Nhà thiết kế đã xem qua hàng nghìn bức ảnh của công nương để tìm trang phục thể hiện rõ nhất cách bà diện đồ trong thời điểm nội tâm hỗn loạn.

Thời trang trong phim được lấy cảm hứng từ tủ đồ thực của Công nương Diana. Ảnh: Getty, People, Marie Claire.

"Thật là choáng ngợp khi có bao nhiêu bức ảnh về Công nương Diana. Tôi đã xem lại có lẽ hàng trăm hoặc hàng nghìn bức ảnh của công nương để cố gắng xếp chúng vào một loại thể loại nào đó. Tôi đã cố gắng tìm hiểu xem cô ấy sẽ chọn gì vào thời điểm cụ thể đó", nhà thiết kế người Anh nói.

Jacqueline Durran đã sắp xếp sở thích về hoa văn và màu sắc của Công nương Diana trên tấm bảng cho Pablo Larraín. Ông cũng chọn những họa tiết mà bản thân cảm thấy thể hiện tốt nhất tầm nhìn của mình và kịch bản. Sau đó, Jacqueline Durran đã áp dụng tư duy của riêng mình, trong khi vẫn tận hưởng sự tự do sáng tạo.

Jacqueline Durran chia sẻ rằng đây là công việc tạo ra trang phục có ánh hào quang giống tủ quần áo của công nương. Thông qua quá trình nghiên cứu, Jacqueline Durran ghi nhận Lady Di (tên gọi thân mật của công nương) mặc rất nhiều đồ kẻ sọc vào mùa thu năm 1992.

Ý nghĩa của các bộ trang phục

Trong phim, trang phục giúp lột tả tâm tư của nhân vật. Chiếc váy màu vàng bảo thủ giúp khán giả liên tưởng đến thiết kế Lady Di đã mặc trong chuyến du lịch hoàng gia, gợi nhớ đến những bóng ma trong quá khứ của bà. Chiếc áo choàng trang trọng lấp lánh với cườm và trang trí bằng vàng là lời nhắc nhở về sự khắt khe của cuộc sống hoàng gia. Hay sự kết hợp của áo bomber thể thao và quần jeans xanh đóng vai trò như lá bùa hộ mệnh cho cuộc giải phóng phải vất vả mới giành được, báo trước quyết định từ bỏ danh hiệu hoàng gia trong tương lai của bà.

Tạo hình của Kristen Stewart trong phim. Ảnh: NEON.

Quần áo đóng vai trò không thể thiếu trong việc công nương nổi dậy, thoát khỏi truyền thống hoàng gia lâu đời cũng như áp lực gia đình và căng thẳng hôn nhân. Đội ngũ nhân viên đã lựa chọn cẩn thận, gắn thẻ và tổ chức một cách có phương pháp cho từng bộ trang phục mà công nương sẽ mặc cho mỗi hoạt động, sự kiện cuối tuần trên một giá lăn.

Điều này khiến Lady Di cảm thấy ngột ngạt do các quy tắc của nghi thức hoàng gia. Trên phim, Kristen Stewart mệt mỏi nhìn giá quần áo khổng lồ. Sau đó, cô phá vỡ các quy tắc và mặc áo khoác đỏ tươi (mô phỏng theo hai chiếc áo khoác thật mà Diana mặc ngoài đời), thể hiện mong muốn tự do.

Cả Jacqueline Durran và Pablo Larraín đã tạo ra lịch trình cho tủ quần áo. Họ lên kế hoạch cho tất cả những thứ Kristen Stewart sẽ mặc từ đầu đến cuối. Bên cạnh đó, họ cũng có bộ đồ riêng biệt. Đó là quần áo mà nhân vật Diana sẽ mặc nếu cô làm theo những gì được bảo. Điều này bổ sung cho những cảnh hồi tưởng của công nương, bao gồm việc tái hiện chiếc váy cưới năm 1981.

Kristen Stewart diện váy cưới trên phim trường. Ảnh: NEON.

Mặc dù mỗi vẻ ngoài trong phim đều tạo cảm giác hơi quen thuộc, Jacqueline Durran và nhóm của cô đã không tạo ra bản sao chính xác từ trang phục ngoài đời của công nương Diana. Quyết định này nhằm bảo tồn Spencer như một tác phẩm viễn tưởng.

Thay vào đó, Jacqueline Durran chọn tạo ra những bộ đồ gợi nhớ đến nhiều trang phục nổi tiếng hơn của Lady Di, hy vọng sẽ gợi lên "hào quang của công nương", phản ánh chủ nghĩa ấn tượng của bộ phim.

"Không phải là chúng tôi không thể làm bản sao chính xác. Chúng tôi không muốn trang phục trở nên cụ thể ở thời điểm hiện tại", Jacqueline Durran chia sẻ.

Một trong những vẻ ngoài nổi tiếng của Lady Di. Ảnh: It's Rosy.

Nhà thiết kế cũng lưu ý vì công nương là người của công chúng. Do đó, bất kỳ trang phục cụ thể nào cũng sẽ được ghi lại và dễ dàng bị bắt chước.

"Không bao giờ có một Công nương Diana mà thiếu đi ánh đèn sân khấu. Vì vậy, ngay cả khi bà là chính mình, bà vẫn hoàn toàn bị soi xét", Jacqueline Durran tiếp tục.

Một trong những trang phục nổi tiếng của công nương là áo blazer cùng bộ đồ nỉ, kết hợp boots cao cổ và đội mũ bóng chày. Hình ảnh này đại diện cho xu hướng thời trang high-low của công nương Diana trong những năm sau này, không thuộc gia đình hoàng gia.

Theo cây viết của TIME, bộ đồ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của Lady Di với tư cách là "công nương của nhân dân". Nó cho thấy quyết định chắc chắn về con đường riêng của bà, tránh xa cái bóng của cung điện.

Kết nối với Chanel

Làm việc hầu như với chuyên viên lưu trữ của Chanel, cô đã nghiên cứu và lựa chọn những bộ sưu tập năm 1988-1992, thể hiện bản chất phong cách của Công nương Diana và hài hòa với "công thức" đặc biệt của bộ phim. Ví dụ, nhân vật Diana của Kristen Stewart mặc áo len đỏ và váy họa tiết houndstooth trong khi xây dựng sự kết nối với Thái tử Charles và Hoàng tử William.

Theo Fashionista, ngoại trừ một chiếc váy đen, tất cả sản phẩm của Chanel đều được làm lại theo yêu cầu để phù hợp với khung người của Kristen Stewart.

Jacqueline Durran cho biết Chanel đã gửi rất nhiều váy dạ hội để xem liệu bộ nào phù hợp với phim và mọi người đều yêu thích. Tuy nhiên, công cuộc chọn lựa khiến Jacqueline Durran cảm thấy khủng hoảng. Bởi chúng quá quý giá và họ không thể sử dụng trong nhiều cảnh.

Kristen Stewart diện váy Chanel trong bữa tối Giáng sinh. Ảnh: NEON.

Chúng đến từ kho lưu trữ, nhà mốt sẽ không cho phép sử dụng quá vài giờ vì trang phục có thể gặp sự cố. Do đó, nhà sản xuất không thể sử dụng thiết kế gốc.

Với những chiếc lá kim loại và cành hoa, cần 1.034 giờ để thực hiện công việc bằng tay từ 5 thợ may trong xưởng Chanel.

Một phần ba trang phục của Kristen Stewart trong phim đến từ Chanel. Phần còn lại là thiết kế riêng hoặc là đồ vintage. Jacqueline Durran cho rằng việc đưa thiết kế của nhà mốt Pháp vào phim làm tăng thêm hào quang cho cuộc sống của một "công chúa".