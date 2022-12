Ăn uống vô độ trong ngày lễ có thể dẫn đến đau tim

Những phát hiện của Hiệp hội Tim mạch Mỹ là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người trước khi tham dự nhiều bữa tiệc cuối năm.

Những bữa tiệc cuối năm khiến mọi người khó kiểm soát chế độ ăn. Ảnh: Shutterstock.

Những ngày lễ cuối năm là thời gian để tụ họp với bạn bè và gia đình. Điều đó có thể bao gồm thưởng thức những bữa ăn ngon, món tráng miệng hấp dẫn và một vài ly rượu hoặc cocktail.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), đồ ăn ngon và đồ uống có cồn có thể là một phần của niềm vui trong kỳ nghỉ nhưng chúng cũng có thể dẫn đến các cơn đau tim nguy hiểm.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ ra ba nghiên cứu xác nhận nguy cơ gia tăng các cơn đau tim chết người vào các ngày lễ.

Đầu tiên, Circulation phát hiện ra các cơn đau tim gây tử vong nhiều hơn xảy ra vào ngày lễ Giáng sinh (25/12), trong khi ngày 26/12 được coi là ngày gây tử vong nhiều thứ hai khi nói đến các cơn đau tim, tiếp theo là ngày đầu năm mới (ngày 1/1).

Một số người cho rằng thời tiết lạnh là yếu tố chính gây ra các vấn đề về tim, nhưng nghiên cứu thứ hai trên tạp chí Circulation cho thấy số lượng các cơn đau tim gây tử vong vào ngày lễ tăng lên đáng kể ở những khu vực ấm áp hơn như Los Angeles. Các cơn đau tim xảy ra nhiều hơn vào tháng 12 và tháng 1 so với các tháng mùa hè hoặc đầu mùa thu.

Nghiên cứu thứ ba được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã củng cố những phát hiện này với kết quả từ New Zealand - nơi các kỳ nghỉ diễn ra trong những tháng mùa hè ấm áp hơn.

"Những ngày nghỉ là khoảng thời gian bận rộn và các thói quen thường bị gián đoạn. Chúng ta có xu hướng ăn uống nhiều hơn và khó kiểm soát chế độ ăn. Chúng ta cũng không lắng nghe cơ thể mình hoặc không chú ý đến các dấu hiệu khác biệt của sức khỏe", giám đốc Khoa học Lâm sàng của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ông Mitchell SV Elkind lưu ý.

Chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell nói với Eat This Not That: "Mọi người đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn nào về các vấn đề về tim. Nếu bạn bị đau ngực, khó thở, choáng váng hoặc đau ở phần trên cơ thể, bạn nên nói chuyện với bác sĩ để đánh giá những gì đã gây ra những triệu chứng này, đừng làm cho chúng tồi tệ hơn".

"Có một số điều bạn có thể làm để ngăn ngừa bệnh tim trong kỳ nghỉ lễ. Bạn cần cố gắng không ăn quá nhiều bất cứ thứ gì, cho dù đó là đồ ngọt, thực phẩm giàu chất béo hoặc natri hay đồ uống có cồn", chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell đưa ra lời khuyên về cách tham gia vào những buổi tiệc cuối năm vui vẻ mà không làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

Chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell giải thích: "Nhiều người không biết khẩu phần ăn tiêu chuẩn của mình là bao nhiêu. Do đó, tự trang bị cho mình những kiến thức này là yếu tố giúp bạn hạn chế cơn đau tim khi thưởng thức đồ ăn và thức uống trong mùa lễ hội".