Ăn uống thế nào để tốt cho sức khỏe?

Khi còn nhỏ, TS Michael Greger chứng kiến người bà bị bệnh tim của ông phục hồi từ bờ vực của cái chết, một phần nhờ vào chế độ ăn uống lành mạnh.

“Tôi chỉ là đứa trẻ khi bác sĩ đưa bà về nhà trên xe lăn trong tình trạng chờ chết. Được chẩn đoán mắc bệnh tim giai đoạn cuối, bà đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật thông tim đến nỗi các bác sĩ không thể nào khâu liền các vết mổ được nữa… Bà của tôi đã nhận ‘án tử y khoa’ ở tuổi 65. Nhờ áp dụng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, bà có thể tận hưởng cuộc sống trên Trái Đất này thêm 31 năm nữa cùng 6 đứa cháu”, TS Michael Greger kể.

Chính sự hồi phục thần kỳ ấy đã tạo cảm hứng cho Michael Greger - một trong những đứa cháu của bà - theo đuổi nghề y và mong muốn lan truyền sức mạnh chữa lành của thực phẩm.

Cuốn sách Ăn gì không chết lọt danh sách best-seller của The New York Times. Ảnh: Thu Huệ.

Ăn uống lành mạnh

Với nhiều đứa trẻ, việc phải chứng kiến người thân bị ốm hoặc qua đời khiến chúng muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên. Đối với Michael Greger cũng vậy. Nhìn bà ngày càng khỏe hơn, ông khát khao chia sẻ chế độ ăn lành mạnh ấy cho mọi người.

Hiện ông là diễn giả về các vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Cuốn sách Ăn gì không chết (tên gốc: How not to die) là cơ hội mà bác sĩ Michael Greger đã chờ đợi rất lâu để chia sẻ những lời khuyên thiết thực về cách đưa môn khoa học làm thay đổi cuộc sống và cứu mạng con người vào thực tiễn. Ngay sau khi ra mắt, ấn phẩm lập tức lọt danh sách best-seller của The New York Times.

Trong sách, tác giả nghiên cứu 15 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. Một số căn bệnh có thể kể đến như tim, ung thư, tiểu đường, parkinson, cao huyết áp… Qua đó, ông giải thích tại sao sự can thiệp dinh dưỡng và lối sống đôi khi đem lại hiệu quả tốt hơn thuốc kê toa và các giải pháp phẫu thuật, giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn.

Cuốn sách được chia làm hai phần. Trong phần một, TS Michael Greger trả lời cho câu hỏi: Tại sao phải ăn uống lành mạnh?

Ông tìm hiểu vai trò của chế độ ăn uống trong phòng ngừa, điều trị và đảo ngược tình trạng các căn bệnh nguy hiểm. Sau đó, phân tích kỹ hơn những khía cạnh thực tế về cách ăn tốt cho sức khỏe.

Ở phần này, độc giả sẽ cùng khám phá các vấn đề như: Cần ăn bao nhiêu rau xanh mỗi ngày? Rau xanh có hiệu quả nhất khi được nấu chín, đóng hộp, đông lạnh hay để tươi? Tại sao các loại đậu và rau xanh là thực phẩm lành mạnh hàng đầu thế giới?

Với mỗi câu hỏi, TS Michael Greger đều đưa ra lời khuyên cụ thể về cách sử dụng thực phẩm giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh lý. Chẳng hạn, mỗi trái cây, rau củ khi mua từ ngoài về, đều có khả năng còn ngấm thuốc trừ sâu, chất hóa học, phụ gia. Rửa chúng với một lượng giấm trắng hoặc muối sẽ giúp loại bỏ độc tố này.

TS Michael Greger. Ảnh: Sonyalooney.

Bác sĩ Michael Greger ăn gì mỗi ngày?

Tác giả đã thực hiện hơn 1.000 bài thuyết trình về chăm sóc sức khỏe dựa trên phương pháp “ăn để không chết”. Trong quá trình diễn thuyết ở khắp nơi, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà ông nhận được là: “Ông ăn gì mỗi ngày, thưa bác sĩ Greger?”. Phần hai của sách chính là câu trả lời cho câu hỏi đó.

Ngoài việc hướng dẫn chế độ ăn giúp điều trị 15 nguyên nhân gây tử vong, sách còn trình bày lượng ăn hàng ngày của bác sĩ Michael Greger bằng một danh sách đánh dấu 12 thực phẩm nên ăn mỗi ngày.

Bên cạnh “vũ khí” đã cứu bà ông trở về từ cửa tử, tác giả còn bật mí và đưa ra lời khuyên cụ thể căn cứ vào khoa học dinh dưỡng với mỗi thực phẩm, cách chế biến và khẩu phần ăn từng món mỗi ngày.

Theo đó, độc giả sẽ được quan sát lượng thức ăn hàng ngày của bác sĩ Michael Greger với các thực phẩm như đậu, quả mọng, rau củ họ cải, hạt lanh, ngũ cốc nguyên cám, các loại thảo mộc và gia vị.

Cuối mỗi mục, ông đặt ra các câu hỏi và tự trả lời: Ăn uống lành mạnh có đắt không? Đậu đóng hộp có lành mạnh như đậu tự nấu ở nhà không? Liệu các thanh trái cây và hạt quả hạch có làm tăng cân không?...

Cuốn sách với gần 800 trang viết, chứa những lời khuyên thực tế, dễ thực hiện dựa trên khoa học dinh dưỡng tiên tiến sẽ là điều chúng ta cần để sống lâu và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.