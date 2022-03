Ấn tượng đầu về rapper Jessi

Brave Girls cho biết nữ rapper Jessi có tính cách ngọt ngào, tốt bụng, trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn của cô.

Ngày 24/3, khi xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình phỏng vấn Jessi Show!terview do nữ rapper Jessi chủ trì, nhóm nhạc nữ Brave Girls chia sẻ lý do họ cảm thấy ngạc nhiên khi gặp mặt Jessi lần đầu tiên.

Trong khi chủ nhân ca khúc Cold Blooded cho rằng cô chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Brave Girls, các thành viên nhóm nữ nhanh chóng tiết lộ thực chất họ gặp nhau lần đầu vào năm 2020 tại một chương trình âm nhạc, khi Jessi đang quảng bá cho bản hit Nunu Nana còn Brave Girls quảng bá đĩa đơn We Ride.

Thành viên Yu Jeong cho biết cô từng nghĩ Jessi có tính cách cứng rắn và phóng khoáng, nhưng khi nữ rapper mở lời chào hỏi nhóm trước, cô cảm thấy hành động này "rất ngọt ngào".

"Chúng em rất biết ơn chị. Em muốn cho chị biết điều này", nữ ca sĩ ca ngợi tính cách tốt bụng của Jessi. Các thành viên còn lại đều đồng ý với cô.

Brave Girls khen ngợi tính cách tốt bụng của Jessi. Ảnh: Naver.

Lắng nghe lời khen ngợi của Brave Girls, Jessi cũng thổ lộ sự ngưỡng mộ dành cho nhóm nhạc nữ. Nữ rapper chia sẻ rằng cô có thể đồng cảm với họ, đặc biệt khi cả hai đều từng nỗ lực, đấu tranh rất nhiều mới có thể gặt hái thành công.

"Tôi cũng muốn nói với mọi người điều này. Trên thực tế, việc cuối cùng các bạn đã đi được đến đây sau thời gian dài cố gắng dưới tư cách ca sĩ không tên tuổi cho thấy chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực hết mình, một ngày nào đó bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng. Tôi có thể tự liên hệ với mọi người nhiều, và tôi cảm thấy rất tự hào về các bạn", nữ rapper bày tỏ.

Brave Girls ra mắt năm 2011. Nhóm trực thuộc quyền quản lý của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Brave Brothers. Sau thời gian dài hoạt động không hiệu quả, vào năm 2021, nhóm bất ngờ có cú lội ngược dòng ngoạn mục với bản hit Rollin'. Nhóm đang tham gia chương trình thi đấu âm nhạc Queendom mùa 2.

Jessi, tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô cũng tích cực xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Một số ca khúc tiêu biểu của nữ rapper gồm What Type Of X, Nunu Nana, Who Dat B...