Án tử hình đối với giám đốc người Hàn Quốc sát hại đồng hương

Bực tức vì anh Han Yong Duk không trả gốc và lãi vay như cam kết, Jeong In Cheol sát hại bạn, rồi phân xác và phi tang.

Ngày 19/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Jeong In Cheol (38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TP.HCM) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo truy tố, năm 2010, Jeong In Cheol cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam, sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2018, vợ chồng Jeong In Cheol cùng thành lập Công ty Creata VN Maketing, do người chồng làm giám đốc.

Tháng 3/2019, trong khi đi ăn tại nhà hàng ở quận 7, Jeong In Cheol có quen biết với anh Han Yong Duk. Đến tháng 4/2020, cả hai rủ nhau góp vốn mỗi người 1,8 tỷ đồng để đầu tư làm ăn tại tỉnh An Giang, nhưng hoạt động kinh doanh không thành công.

Ngày 14/11/2020, anh Han Yong Duk đến gặp Jeong In Cheol hỏi vay 2,7 tỷ đồng trong thời gian 2 ngày với lãi suất 30%. Sau đó, Jeong In Cheol đi vay mượn thêm để chuyển cho anh Han Yong Duk.

Bị cáo Jeong In Cheol.

Đến ngày 17/11/2020, anh Han Yong Duk không trả tiền gốc và lãi như cam kết và nói số tiền này cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng đã đầu tư cùng với Jeong In Cheol.

Bực tức, Jeong In Cheol nảy sinh ý định bắt giữ anh này để gây áp lực đòi lại tiền.

Ngày 24/11/2020, Jeong In Cheol đi mua 10 viên thuốc ngủ, đem về công ty, tán nhuyễn thành bột rồi gọi anh Han Yong Duk tới quán cà phê quận 7 để bàn về việc trả nợ.

17h cùng ngày, biết nhân viên trong công ty đã về hết, Jeong In Cheol chở anh Han Yong Duk về công ty, nếu anh Han Yong Duk không trả tiền sẽ giết.

Tại công ty, Jeong In Cheol pha thuốc ngủ vào ly bia rồi đưa cho anh Han Yong Duk uống. Khoảng 20 phút sau, người này ngấm thuốc nằm bất động.

Phát hiện anh Han Yong Duk đã tử vong, Jeong In Cheol vội đưa thi thể xuống phòng vệ sinh, dùng cưa tay và kiềm cộng lực, phân xác nạn nhân.

Thấy 2 chiếc vòng trên tay nạn nhân, Jeong In Cheol tháo ra rồi tra trên mạng, thì thấy một chiếc có giá 42.000 USD và một chiếc có giá 52.000 USD . Gây án xong, anh ta thản nhiên đi ngủ.

Ngày 27/11/2020, Jeong In Cheol kêu nhân viên đi mua dùm một cái vali loại lớn, 30 túi nylon và 5 cuộn băng keo. Trưa cùng ngày, Jeong In Cheol bỏ các phần thân thể anh Han Yong Duk vào vali và túi nylon, đưa lên tầng thượng cất giấu.

Tiếp đó, nhờ anh Seo Hyeong Seok đi bán dùm 2 chiếc vòng đã cướp được của nạn nhân. Tuy nhiên, khi mang ra chợ Bến Thành, do không có giấy tờ nên chỉ được trả 80 triệu đồng, Jeong In Cheol không đồng ý bán, kêu anh Seo Hyeong Seok mang về.

Qua nhiều sự việc, nghi ngờ Jeong In Cheol giết anh Han Yong Duk để cướp 2 chiếc vòng, nên anh Seo Hyeong Seok nên đã gặng hỏi, thì Jeong In Cheol thừa nhận đã giết chết anh Han Yong Duk rồi bỏ đi. Ngay lập tức, anh Seo Hyeong Seok đã tới Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam trình báo sự việc.

Trưa 28/11/2020, công an đã bắt giữ được Jeong In Cheol khi đang ẩn náu tại căn hộ người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng do bị áp lực nợ nần về số tiền đã đứng ra vay đưa cho anh Han Yong Duk, nhưng khi đòi nạn nhân không trả lại còn đe dọa sẽ thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình, nên bị cáo mới giết anh Han Yong Duk.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của tài sản của người khác, nên phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình.