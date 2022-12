Án tù cho tài xế xe đầu kéo đâm chết người rồi bỏ chạy

Thấy đường đông, Lê Văn Luật điều khiển xe đầu kéo đi lấn sang làn đường dành cho môtô gây tai nạn khiến một người tử vong. Luật sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lê Văn Luật tại phiên tòa. Ảnh: V.N.

Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Văn Luật về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 14/1, Lê Văn Luật (46 tuổi, trú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe đầu kéo đi trên quốc lộ 5 chiều Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến địa phận thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, thấy mật độ phương tiện giao thông đông, Luật điều khiển xe đi lấn sang làn đường dành cho môtô. Do không quan sát, Luật không biết xe của mình va chạm với một xe máy.

Lúc này, một người chạy lên nói với Luật: “Hình như xe anh có va chạm với xe máy”. Luật đỗ xe, quay lại gần nơi xảy ra tai nạn, nhưng không quan sát được do lượng xe quá đông. Thấy xe của mình có vết xước nhưng không nghĩ có va chạm, Luật tiếp tục lái xe về Hải Dương.

Chủ nhân xe máy là bà Q. (56 tuổi, trú huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), người đi cùng chiều với Luật. Do va chạm, bà Q. bị ngã đập vào dải tôn lượn sóng dẫn đến chấn thương vùng ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ba ngày sau, Luật đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Tại phiên sơ thẩm, Lê Văn Luật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt Lê Văn Luật 15 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đại diện bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng mức hình phạt cho bị cáo.

“Bản án hình sự sơ thẩm xử phạt bị cáo 15 tháng tù là chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Bị cáo vi phạm quy định gây hậu quả chết người, trong khi nạn nhân có giấy phép lái xe, không có lỗi trong vụ tai nạn. Sau khi gây tai nạn, bị cáo không dừng, mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường”, thẩm phán nhận định.

“Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng gây hậu quả chết người, gây nỗi đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc. Bị cáo Lê Văn Luật bị tuyên án 20 tháng tù (tăng 5 tháng tù so với mức án sơ thẩm)”, thẩm phán tuyên án vào trưa 16/12.