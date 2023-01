Ăn trứng sống, uống dầu hướng dương có giúp người say đỡ nôn nao?

Các chuyên gia dinh dưỡng phân tích các phương pháp chữa trị chứng nôn nao nào hiệu quả và phương pháp nào nên được loại bỏ.

Các triệu chứng của nôn nao bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu... Ảnh: Women's Health.

Phương pháp chữa trị nôn nao thực sự có thể giúp giảm bớt các triệu chứng, bao gồm khó chịu, buồn nôn không giới hạn, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, chóng mặt và nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh.

Eat This, Not That tiến hành trao đổi với tiến sĩ Beth McCampbell, bác sĩ tại bệnh viện Penn Medicine Lancaster General Health (Mỹ), và chuyên gia dinh dưỡng Lauran Manaker về tính hiệu quả của một số phương pháp phổ biến chữa trình trạng nôn nao. Họ đã đưa ra những biện pháp khắc phục tình trạng này.

Ăn một quả trứng sống

Trong chuyến đi dự đám cưới của bạn bè, một tài xế taxi đã chia sẻ lời khuyên chữa trị chứng nôn nao thú vị với chuyên gia dinh dưỡng Lauran Manaker bằng cách ăn một quả trứng sống trước khi uống bất kỳ loại rượu nào.

Nuốt một quả trứng sống trước khi uống rượu có thể khiến bạn muốn bịt miệng và buồn nôn, nhưng có lẽ cũng giống như việc bạn đang say rượu ngay bây giờ, phương pháp được đề xuất này được cho đã có từ hàng thế kỷ trước.

"Tôi đã nghe nói về việc uống một món 'trứng sống', nó chứa lòng đỏ trứng sống cùng với nước sốt nóng, nước sốt Worcheschire và các thành phần khác để chữa chứng nôn nao", bà Manaker nói.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauran Manaker sẽ không ăn trứng sống nếu nó không được tiệt trùng. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, bà Manaker giải thích mặc dù không có dữ liệu cho thấy tại sao điều này hiệu quả, theo giai thoại, mọi người thấy nó hữu ích. Một số dựa vào axit amin cysteine ​​là lý do trứng sống có tác dụng giảm bớt sự nôn nao vì nó có thể đóng một vai trò trong quá trình chuyển hóa rượu.

“Tôi sẽ không ăn trứng sống nếu nó không được tiệt trùng, bạn có thể bị nôn nao cộng với bệnh khác do thực phẩm này gây nên. Tôi cho rằng mọi người có thể nhận được những lợi ích tương tự từ việc ăn trứng nấu chín thay vì ăn sống", bà Manaker cảnh báo.

Bổ sung NAC

NAC (n-acetyl cysteine) là một cystein ở dạng bổ sung. Tiêu thụ đầy đủ cysteine ​​và NAC rất quan trọng cho sức khỏe và bổ sung glutathione, chất chống oxy hóa mạnh nhất trong cơ thể. Những axit amin này cũng giúp điều trị hô hấp mạn tính, hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe của não.

Cysteine ​​được tìm thấy trong hầu hết loại thực phẩm giàu protein, như thịt gà, sữa chua, phô mai, trứng, hạt hướng dương và các loại đậu.

Theo một thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện bởi một báo cáo khoa học, việc bổ sung NAC trước khi uống rượu giúp giảm bớt các triệu chứng nôn nao, đặc biệt là buồn nôn và suy nhược cơ thể, với tỷ lệ cải thiện triệu chứng được báo cáo ở nữ giới cao hơn nam giới.

Ngoài ra, chất bổ sung này có thể hữu ích vì nó chống oxy hóa. Tuy nhiên, tác dụng phụ nhẹ khi dùng NAC là khả năng đông máu. Ảnh: Shutterstock.

Mặc dù không thể xác định được lý do chất bổ sung NAC hiệu quả hơn với phụ nữ, các nhà nghiên cứu khẳng định chúng không có tác dụng phụ nghiêm trọng đối với những người uống rượu.

"NAC là tiền chất của glutathione, một chất chống oxy hóa giúp cơ thể phân hủy rượu. Vì vậy, NAC có thể giúp giảm sự hình thành các chất chuyển hóa độc hại được tạo ra khi uống một lượng rượu lớn", bà Manaker cho biết.

Ngoài ra, chất bổ sung này có thể hữu ích vì nó chống oxy hóa. Tuy nhiên, tác dụng phụ nhẹ khi dùng NAC là khả năng đông máu.

Bà Manaker cho biết thêm, dữ liệu cho thấy lợi ích trực tiếp giữa NAC và tình trạng nôn nao còn yếu và thưa thớt. Nhưng miễn là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đồng ý dùng NAC, bạn có thể thử dùng nó trước khi uống rượu.

Uống một ít dầu ô liu hoặc một thìa dầu hướng dương

Bà Manaker thừa nhận lần đầu nghe về phương pháp điều trị nôn nao bằng cách uống một ít dầu ô liu hoặc một thìa dầu hướng dương trong một tập phát sóng của chương trình truyền hình thực tế "Những bà nội trợ thực sự của Miami".

Khi nghiên cứu, bà Manaker phát hiện uống một chút dầu ô liu hoặc dầu hướng dương ngay trước giờ uống cocktail được quảng cáo là một phương pháp chữa trị chứng nôn nao phổ biến ở Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong nhiều năm. Nhưng cách chữa nôn nao này có thực sự hiệu quả?

"Tôi không biết dữ liệu nào cho thấy tính hiệu quả của phương pháp này, nhưng nó có rất ít nhược điểm (nếu có)", bà Manaker nói.

Dầu olive có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Sci-News.

Bà cho biết thêm chất béo có thể giúp bạn làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào máu, làm chậm tác dụng của loại đồ uống này có thể dẫn đến tình trạng nôn nao. Nhưng nó không ngăn cản quá trình hấp thụ rượu và không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng nôn nao nếu bạn uống phải một lượng rượu lớn.

Tiến sĩ y khoa McCampbell giải thích, cơ chế hoạt động có thể là bao phủ dạ dày để giảm hấp thụ rượu. Vị chuyên gia này không chắc tại sao lại có những loại dầu cụ thể đó, nhưng có lẽ, những chất béo tốt cho sức khỏe hơn.

Mặt khác, lượng chất béo nạp vào khiến bạn cảm thấy no hơn. Vì vậy, nó có thể khiến bạn ăn ít và sau đó có thể bị say nhanh hơn. Các tác dụng phụ khác đối với phương pháp điều trị nôn nao này chủ yếu liên quan đến việc sử dụng quá nhiều dầu, mụn trứng cá, sỏi mật, dị ứng...

Cung cấp chất thúc đẩy hydrat hóa

Chất cấp nước, chẳng hạn bột điện giải Liquid IV, tận dụng sự kết hợp giữa natri và glucose để vận chuyển nước đi khắp cơ thể bạn nhanh hơn so với việc uống nước thường mà không có chất cấp nước.

Chất này được tổng hợp nhằm giải quyết tình trạng mất nước trên diện rộng. Một số người cho rằng nó cũng có thể hữu ích trong việc giúp giảm các triệu chứng nôn nao.

"Một trong những lý do khiến mọi người cảm thấy khủng khiếp sau khi uống rượu là mất nước. Các tế bào của cơ thể cần một số chất điện giải nhất định để cho phép chất lỏng đi vào tế bào", bà Manaker nói.

Vị chuyên gia cho biết chất cấp nước không phải là thuốc thần ngăn say. Dù vậy, bạn có thể sử dụng chúng nhằm giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước và cảm giác khó chịu sau khi uống rượu.

Theo tiến sĩ McCampbell, nhiều người đề xuất uống nhiều nước trước khi uống nhiều rượu, tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định liệu làm như vậy có tối ưu hơn cho sức khỏe của bạn hay không. "Nếu uống chất cấp nước khi không bị mất nước, bạn có thể bị mất nước quá mức, dẫn đến mất cân bằng điện giải và có thể gây tử vong", tiến sĩ McCampbell cảnh báo.

Cung cấp chất điện giải

Mặc dù được bán trên thị trường dưới dạng sản phẩm dành cho trẻ em, việc uống nước điện giải Pedialyte hoặc Pedialyte Freezer Pop có thể giúp những người lớn quá chén điều trị chứng nôn nao bằng một lượng lớn chất điện giải được bổ sung.

Các sản phẩm cung cấp chất điện giải hoặc hydrat hóa nhanh có thể cung cấp lượng vitamin. Ảnh: Shutterstock.

Pedialyte có thể giúp mọi người bù nước cho cơ thể nhờ chất điện giải và glucose có trong những sản phẩm này. Chúng tiện lợi và hương vị cũng rất ngon.

"Vì uống rượu làm mất nước, bạn nên duy trì lượng nước trong cơ thể. Sử dụng dung dịch bù nước như Liquid IV hoặc Pedialyte có thể là một giải pháp khả thi vì chúng rất ít rủi ro", bà Manaker cho biết thêm.

Tuy nhiên, tiến sĩ McCampbell lưu ý chỉ tập trung vào tình trạng mất nước khi nôn nao cũng có thể gây ra một số rủi ro cho sức khỏe của bạn.

"Vấn đề với rất nhiều phương pháp điều trị nôn nao là chúng dựa trên việc điều trị tình trạng mất nước và đó không phải là lý do duy nhất khiến bạn bị nôn nao. Các sản phẩm cung cấp chất điện giải hoặc hydrat hóa nhanh có thể cung cấp cho bạn lượng vitamin hoặc chất điện giải cao hơn mức khuyến nghị hàng ngày", bác sĩ giải thích.

Cách tốt nhất để điều trị nôn nao là gì?

"Cách tốt nhất để tránh cảm giác nôn nao là tránh uống quá nhiều rượu ngay từ đầu. Dù đây là khuyến nghị nhàm chán, tôi nghĩ đó là điều bạn nên làm", bà Manaker nói.

Bà Manaker cho biết sẽ không có cách nào chắc chắn để ngăn chặn tình trạng nôn nao xảy ra và bạn nên tránh uống rượu khi bụng đói.

Tiến sĩ McCampbell cũng đồng tình với ý kiến trên. Cô ấy khuyên: "Cách tốt nhất để điều trị chứng nôn nao là phòng ngừa chúng. Không uống quá nhiều rượu và hãy ăn trước khi bắt đầu uống rượu để làm chậm quá trình hấp thụ rượu".