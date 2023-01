Ăn tối, xem pháo hoa giao thừa ở tầng 79 tại TP.HCM

Tôi chọn đón năm mới tại một nhà hàng được quảng cáo có view để xem pháo hoa và tận hưởng thời khắc giao thừa. Giá cả đắt đỏ, song trải nghiệm của tôi chưa thật trọn vẹn.

Ngày cuối năm, từ 20h, nhiều con phố hướng về quận 1, TP.HCM đều đông nghịt người. Hàng dài xe cộ kẹt cứng, nối đuôi nhau, nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi nghe thấy loáng thoáng họ trò chuyện, nói vài câu đùa rồi hòa vào dòng người để tranh thủ để đến chỗ hẹn, nơi họ tận hưởng thời khắc chuyển giao năm mới.

Hôm nay, tôi có hẹn với bạn trai đến buổi tiệc countdown tại một nhà hàng nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố. Thành thật mà nói, không dễ gì để chúng tôi tìm được một chỗ ưng ý để có thể cùng thưởng thức bữa tối, xem pháo hoa tầm cao vào ngày này.

Trải nghiệm mới

Để có được một chỗ ngồi đẹp, tôi đã liên hệ đặt bàn từ trước đó 3 tuần. Nơi tôi chọn là một nhà hàng món Âu, nằm ở tầng 79.

Ngày cuối năm, nhà hàng có 2 chương trình cho chúng tôi lựa chọn. Nếu chọn set menu đặc biệt với 8 món, thưởng thức theo phong cách fine dining, giá cho mỗi người là 2,8 triệu đồng, thời gian dùng bữa từ 18h-22h.

Các nguyên liệu đắt đỏ được đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng giới thiệu. Trứng cá tầm, bò Wagyu ăn kèm gan vịt Pháp, sườn cừu, cua gạch Cà Mau… đều được chế biến rất công phu.

Tuy nhiên, nếu muốn ở lại xem pháo hoa, đón năm mới đến hơn 0h, chúng tôi cần chi trả thêm 4,9 triệu đồng cho 2 người. Tôi được nhân viên tư vấn mỗi cặp đôi sẽ được tặng kèm một chai champagne và phần món ăn đặc biệt không được tiết lộ trước.

Vì nhà hàng chia đêm tiệc thành 2 gói khác nhau, tôi chỉ chọn chương trình countdown để trải nghiệm thử và không dùng bữa tối fine dining tại đây.

Tôi đến nơi vào lúc 22h. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi là không gian khá ấm cúng với ánh đèn vàng bao phủ, toàn bộ nhà hàng được thiết kế bằng kính trong suốt, giúp bạn quan sát được 360 độ toàn cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm.

Bước vào quán, tôi bị thu hút ngay bởi âm thanh và những ngọn khói bốc lên cao ở khu bếp mở. Một đầu bếp đang thực hiện vài thao tác lật, đảo bắt mắt trên chiếc chảo yêu thích.

Ca khúc nhạc jazz kinh điển All of Me của Gerald Marks và Seymour Simons vang lên nhè nhẹ trong không gian sang trọng cũng không thể nào khiến tôi phân tâm khỏi những con người phía sau ngọn lửa, đang chăm chút cho từng món ăn đến tay thực khách.

Nhà hàng không quá lớn, nhưng bàn ghế được bố trí ở khoảng cách vừa phải, đủ để bạn cảm thấy riêng tư khi trò chuyện, chụp ảnh với bạn bè.

Chúng tôi được tự tay khui một chai champagne để ăn mừng ngày cuối năm. Đây là một dòng rượu champagne được pha trộn theo tỷ lệ 40% rượu vang từ 3 giống nho Chardonnay, Pinot Noir và Pinot Meunier được lưu giữ qua nhiều mùa vụ.

Rượu lan tỏa những hương thơm đậm đà mà tinh tế của bánh mì ngọt Brioche nướng, trái cây xoài, mơ, mận vàng sấy khô dưới nắng, hạt hồ trăn pistachio và hạnh nhân.

2 ly vang tỏa màu vàng kim lấp lánh với những dải bọt mịn màng, thích mắt. Có lẽ chính sự hòa quyện của hương vị và nhãn quan chính là lý do khiến champagne luôn được chọn là món đồ uống cho những sự kiện trọng đại.

Khoảnh khắc đặc biệt

Phục vụ lần lượt đem 2 phần lưỡi bò Wagyu mềm mọng cho chúng tôi khai vị, kế tiếp là bánh mì đen nướng bơ thơm béo để đổi vị, sau đó là một phần kem tráng miệng.

Trong thời gian này, chúng tôi trò chuyện, ngắm nhìn đường phố và cùng nhìn lại một chặng đường đã qua.

Mải tâm sự, đến một lúc sau, tôi mới nhận thấy âm nhạc được thay đổi. Không còn những bản jazz du dương như lúc đầu, một vài thực khách đề nghị chuyển sang những ca khúc sôi động hơn. Tôi thấy không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên rôm rả, những tiếng cười, nói và sự hào hứng thể hiện trên khuôn mặt mọi người.

Đến món cuối cùng, cũng là món đặc biệt nhất. Chúng tôi được bếp trưởng nhà hàng trực tiếp đến tận bàn để giới thiệu về cách làm cũng như nguồn gốc món ăn. Đây là món trứng cá tầm Caviar Amur 21 năm tuổi được chế biến công phu.

"Anh, chị hãy cùng 'cheers' khi đến thời khắc chuyển sang năm mới nhé", đó là lời bếp trưởng "căn dặn" chúng tôi để toàn bộ thực khách hôm đó có thể cùng thưởng thức món ăn này với nhau.

Trứng cá tầm là món ăn xa xỉ, được xem là một chuẩn mực của đời sống thượng lưu và tinh hoa trong ẩm thực. Có lẽ đây cũng là lời chúc thịnh vượng, phát đạt mà nhà hàng ngầm gửi gắm.

Chỉ vài phút sau, 10 giây đếm ngược sang thời khắc 2023 chính thức bắt đầu.

"5, 4, 3, 2, 1, HAPPY NEW YEAR!!!", tôi nghe âm thanh đó rất lớn, rộn ràng và vang vọng khắp nhà hàng. Những tiếng khua chảo trong bếp tưng bừng khiến chúng tôi bật cười, ngoảnh lại. Toàn bộ khách, nhân viên, đầu bếp… tất cả chúng tôi đều hướng mắt ra phía trước, nơi bắn pháo hoa hôm nay.

Ca khúc Happy New Year kinh điển của ABBA vang lên trong thời khắc năm mới khiến tôi tin rằng ai ai cũng đang rất xúc động.

Chúng tôi nắm tay nhau, nhảy nhót, trao nhau những cái ôm, cái hôn, nâng ly và gửi những lời chúc cho một năm mới bình an, sung túc.

Mọi người cũng tranh thủ ghi lại những kỷ niệm trong thời khắc giao thừa tại tòa nhà chọc trời giữa thành phố. Đó là lúc tôi thấy dòng xe bên dưới như dừng lại, cảm tưởng như ai cũng ngước nhìn lên bầu trời và cầu mong những điều may mắn đến với bản thân, gia đình trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm.

Chúng tôi hòa vào giai điệu một lúc rồi cứ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp này như thế.

Đáng tiếc, điểm bắn pháo hoa khá xa so với vị trí của nhà hàng. Đây là điểm khiến tôi tiếc nuối nhất. Chi trả 5 triệu đồng để thưởng thức champagne và 4 món ăn nhẹ cũng là cái giá tương đối đắt đỏ nhưng chúng tôi không được ngắm những bông hoa trên bầu trời rõ hơn.

Bên cạnh đó, đường vào nhà hàng phải thông qua trung tâm mua sắm nên nếu không có sự hỗ trợ từ nhân viên, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn.

Tuy nhiên, khi ngồi lại với nhau, chúng tôi cho rằng đây vẫn là một trải nghiệm đáng thử một lần trong đời.

Tôi và bạn mình cũng là những thực khách ra về cuối cùng cùng toàn bộ nhân viên nhà hàng. Chúng tôi tạm biệt nhau bên dưới tòa nhà và không quên gửi lời chúc mừng năm mới 2023.