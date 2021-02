Ăn thịt nướng và 'chill' tại Meat Plus Hồ Tây

Nếu bạn muốn có một trải nghiệm tiệc nướng khác biệt, vừa ăn ngon vừa ngắm nhìn khung cảnh khoáng đạt, thì Meat Plus Hồ Tây là điểm đến không thể bỏ qua.

Meat Plus Hồ Tây là nhà hàng thịt nướng cao cấp theo phong cách Hàn Quốc nổi tiếng tại Hà Nội, với các món bò nướng chuẩn vị, mức giá phải chăng, dịch vụ 5 sao cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Điểm đầu tiên được lòng thực khách là thực đơn gồm 6 loại bò chất lượng: Premium Ji Ma Sal, dẻ sườn bò Mỹ, dẻ sườn bò Mỹ hoàng đế đặc biệt, thăn nội bò Mỹ, thăn nội bò Mỹ ướp và Premium Be Kop Sal. Miếng thịt bò tươi ngon không qua tẩm ướp sẽ được nướng trên than bijang - một loại than không độc hại, đảm bảo giữ trọn độ béo ngậy, vị mềm ngọt đặc trưng và hương thơm quyến rũ.

Thịt nướng tươi ngon khiến thực khách không khỏi xuýt xoa.

Thịt nướng kiểu Hàn không thể thiếu các món rau xanh ăn kèm. Meat Plus Hồ Tây luôn chuẩn bị sẵn 15 loại rau tươi, salad và hoa quả để thực khách đổi vị, bớt ngán. Tất cả rau củ đều được trồng tại nông trại riêng của Meat Plus Hồ Tây, đảm bảo đạt tiêu chuẩn tươi sạch, 100% hữu cơ.

“Cuốn một miếng thịt nướng nóng hổi kèm rau xà lách, chấm cùng với sốt đặc chế riêng của Meat Plus Hồ Tây thật tuyệt, khiến mình nhớ mãi” - một thực khách chia sẻ.

Đặc biệt, đến với Meat Plus Hồ Tây, bạn sẽ được nhận ưu đãi mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4. Dù đi cùng một người, nhóm 2-3 người hay đi theo gia đình, nhóm..., bạn đều được áp dụng khuyến mãi.

Thực khách gọi 2 suất sườn bò sẽ được 4 suất, gọi 4 suất sẽ được 8 suất, số lượng thịt tăng gấp đôi mà giá không đổi.

Thưởng thức đồ ăn ngon chính là cách để tận hưởng cuộc sống. Nhưng ăn ngon không thôi chưa đủ, không gian đẹp và thoải mái cũng góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực tốt hơn. Sở hữu vị trí đắc địa trên đường Trích Sài ven hồ Tây, Meat Plus Hồ Tây là điểm đến lý tưởng để bạn thưởng thức món nướng Hàn Quốc trong một không gian khác biệt.

Nhà hàng này chia thành 3 tầng, với tổng sức chứa đến 500 người. Không gian trong nhà kết hợp sân vườn rộng rãi giúp khách thoải mái tổ chức tụ họp, liên hoan, sinh nhật hay hẹn hò lãng mạn.

Không gian rộng rãi, thoải mái của Meat Plus Hồ Tây.

Trong đó, tầng một là khu dùng bữa trong nhà, được thiết sang trọng theo phong cách truyền thống Hàn Quốc, tạo cho bạn cảm giác như đang ngồi ăn thịt nướng ở xứ kim chi.

Còn tầng 2 được xem là một trong những điểm nhấn của Meat Plus, với view hồ Tây và bể bơi tuyệt đẹp. Nếu là người yêu thích không gian ngoài trời, sân vườn xanh mát thì tiệc BBQ và tiệc bể bơi tại tầng 2 là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Chưa hết, Meat Plus Hồ Tây có tầng 3 với view ngắm trọn hồ Tây lộng gió. Còn gì tuyệt vời hơn được nghe âm thanh của bếp than hồng rực lửa, hít hà mùi thịt nướng thơm lừng và cười nói cùng người thân, bạn bè trong một không gian lãng mạn như vậy? Tất cả sẽ mang đến những phút giây trải nghiệm ẩm thực sảng khoái và thú vị cho thực khách.

Vào một số dịp đặc biệt, khi check-in tại đây, thực khách còn được tặng quà và dịch vụ trang trí miễn phí.

Đúng như tinh thần của Meat Plus Hồ Tây, khách đến không chỉ được “plus” (thêm) thịt, mà còn được thêm trải nghiệm và niềm vui. Mọi ngóc ngách đều được nhà hàng chăm chút, đặc biệt là góc view hồ Tây và bể bơi cho khách thoả sức check-in. Bạn sẽ vừa được thưởng thức món ngon trong không gian sang trọng, vừa có hình “sang chảnh” mang về.

Bằng sự chu đáo của mình, Meat Plus Hồ Tây sẽ là nơi bạn lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ, ý nghĩa nhất bên người thân và bạn bè vào bất cứ dịp nào trong năm. Nhà hàng phục vụ xuyên Tết (11h-22h từ mùng 1 Âm lịch). Để biết thêm chi tiết, bạn đọc xem tại đây.