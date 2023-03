An tâm và tiết kiệm với dịch vụ bảo hành chính hãng 5 năm của Peugeot

Với chính sách bảo hành dài hạn cùng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ ấn tượng, Peugeot hứa hẹn là bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi khách hàng.

Đối với người lái ôtô, việc bảo hành, bảo dưỡng xe là không thể thiếu. Hiện tại, các hãng xe cũng đưa ra nhiều chương trình bảo hành chính hãng hấp dẫn dành cho khách mua xe. Trong đó, Peugeot khẳng định chế độ chăm sóc khách hàng ấn tượng với dịch vụ bảo hành lên đến 5 năm.

Bảo hành 5 năm chính hãng

Là quản lý một doanh nghiệp, anh Hoàng Sơn (40 tuổi, Hà Nội) thường xuyên sử dụng ôtô phục vụ công việc. Chiếc xe cũng là phương tiện để anh Sơn đưa đón các con đi học hay về quê cùng cả nhà, đặc biệt trong những ngày mưa gió.

Ngay từ khi nghĩ tới chuyện mua ôtô, bên cạnh giá cả, thiết kế, công nghệ hay khả năng vận hành của xe, anh Sơn đặc biệt quan tâm tới chính sách bảo hành. “Lúc tính chuyện mua ôtô, tôi xác định sẽ sử dụng chiếc xe đó một thời gian tương đối dài . Do đó, tôi đặc biệt quan tâm chính sách bảo hành bởi công việc và cuộc sống của tôi yêu cầu phải di chuyển khá nhiều. Sau khi tham khảo kỹ lưỡng, tôi nhận thấy Peugeot thực sự khác biệt khi có thời gian bảo hành tới 5 năm, trong khi đa phần các hãng xe khác chỉ bảo hành khoảng 3 năm. Cuối cùng, tôi quyết định lựa chọn chiếc Peugeot 3008”, anh Hoàng Sơn nói.

Peugeot có chính sách bảo hành lên tới 5 năm.

Bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km là sự khẳng định chất lượng dành cho dòng xe thương hiệu Pháp giúp khách hàng yên tâm suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, Peugeot Việt Nam còn có các chính sách hỗ trợ phương tiện thay thế Mobility Service. Khi mang xe vào sửa chữa hoặc bảo hành tại các xưởng dịch vụ Peugeot, nếu thời gian vượt qua 2 tiếng, khách hàng sẽ được hỗ trợ phương tiện đi lại là xe khác hoặc taxi.

Ngoài ra, trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu bảo hành, nếu xe khách hàng phải gửi lại xưởng để thực hiện sửa chữa hay vì gặp khó khăn trong việc cung ứng phụ tùng từ nước ngoài, chính sách Mobility Service sẽ hỗ trợ phương tiện di chuyển cho khách hàng trong thời gian chờ nhận xe. Nếu xe gặp sự cố không thể chạy đến trạm dịch vụ để bảo hành, khách hàng được miễn phí sửa chữa tại chỗ hoặc hỗ trợ kéo xe về xưởng dịch vụ do Peugeot ủy quyền gần nhất trong khoảng cách tối đa 100 km. Khách hàng có thể tra cứu thông tin trạm dịch vụ Peugeot gần nhất trong sổ bảo hành.

Để thuận tiện tra cứu dịch vụ, thông tin bảo hành, lịch sử sửa chữa, các chương trình bảo hành hiện tại cũng như đường đi đến xưởng dịch vụ gần nhất, khách hàng có thể cài đặt ứng dụng di động My Peugeot. Ứng dụng này cũng cho phép đặt lịch hẹn bảo hành, qua đó đảm bảo xe luôn được chăm sóc đúng lúc, kịp thời và không cần chờ đợi.

Tận hưởng trải nghiệm ấn tượng cùng Peugeot

Trở thành chủ nhân xe Peugeot, người dùng được tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn từ sản phẩm tới dịch vụ đi kèm. Peugeot có chương trình ưu đãi gồm tặng một năm bảo hiểm vật chất và hỗ trợ giá. Với giá khởi điểm hợp lý đi kèm thời gian bảo hành 5 năm, xe có giá trị sử dụng lâu dài và giúp người mua thực sự tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, tổng thời gian chủ xe phải chờ đợi tại trạm dịch vụ là 60 phút (tính từ khi ký lệnh sửa chữa, bàn giao xe), giảm đáng kể thời gian so với quy trình bảo dưỡng thông thường.

Sau khi mua xe được hơn một năm, anh Hoàng Sơn thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ của Peugeot. “Việc bảo hành, bảo dưỡng xe được hãng thực hiện chu đáo, nhanh gọn và kỹ lưỡng”, anh cho biết.

Việc bảo hành, bảo dưỡng tại Peugeot luôn được thực hiện chu đáo.

Chia sẻ về chiếc 3008 của mình, anh thừa nhận hài lòng cả về trải nghiệm lái lẫn đặc điểm nội ngoại thất. “Trong quá trình tìm hiểu Peugeot 3008, tôi được biết mẫu xe này từng giành hơn 70 giải thưởng, trong đó có những danh hiệu danh giá như ‘Car of the Year in Europe 2017’, ‘Grand Prix for the best interior’, ‘New Car of the Year 2019’ của tạp chí AutoTrader”, anh Hoàng Sơn tiết lộ.

Có thể nói, Peugeot 2008, Peugeot 3008 và Peugeot 5008 đã tạo nên bộ ba xe tiêu biểu của hãng xe Pháp trong phân khúc SUV vì có khoang lái thiết kế theo triết lý Peugeot i-Cockpit mang đến đến trải nghiệm lái tốt nhất. Vô lăng D-cut nhỏ gọn giúp người lái linh hoạt hơn, qua đó cải thiện tốc độ đánh lái. Ngoài ra, không gian cabin được tối ưu để người ngồi trên xe cảm nhận được sự rộng rãi, thoải mái; hàng ghế sau có thể gập mở thuận tiện để tùy chỉnh khoang hành lý.

Bộ ba SUV kể trên đều mang tới cảm giác lái mượt mà với hộp số tự động 6 cấp EAT6 cùng khung gầm vững chắc, giúp giảm rung và tiếng ồn. Về động cơ, Peugeot 2008 sử dụng Turbo Puretech, trong khi Peugeot 3008 và Peugeot 5008 cùng sử dụng động cơ 1.6L THP. Cả hai động cơ này giúp xe vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.

Bộ 3 SUV của Peugeot sở hữu nhiều ưu điểm từ thiết kế, trang bị đến vận hành.

Ngoài ra, cả 3 mẫu xe 2008, 3008 và 5008 đều có gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn gồm hệ thống giám sát điểm mù chủ động, hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo người lái tập trung, camera lùi 180 độ.

Với những đặc điểm nổi bật về chất lượng sản phẩm cùng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Peugeot trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những người mong muốn sở hữu chiếc xe đẳng cấp châu Âu với mức giá hấp dẫn.