An sinh tinh thần - thông điệp từ giới nghệ sĩ trong thời dịch

MC Quyền Linh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và diễn viên Trúc Anh trải lòng về những khó khăn, cũng như các hoạt động thiện nguyện của giới nghệ sĩ trong 5 tháng nghỉ dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung tâm an sinh TP.HCM, Netflix cùng các nghệ sĩ tổ chức chương trình "Vì an sinh thành phố - Netflix chung tay cùng nghệ sĩ". Bằng những hành động thiết thực, chương trình hướng đến mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau", sớm vượt qua đại dịch để trở lại cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Khó khăn của giới nghệ sĩ

Phan Xine (Phan Gia Nhật Linh) và Trúc Anh có tác phẩm ra mắt trước thời điểm ngành điện ảnh Việt Nam ngưng trệ do dịch Covid-19 hồi tháng 5. Đặc thù của công việc liên quan tới điện ảnh là thường xuyên phải tụ tập đông đúc. Do đó, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, không chỉ những bộ phim đang chiếu bị "đóng băng", mà các dự án mới cũng buộc tạm dừng.

Tọa đàm trực tuyến có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Trúc Anh cảm thấy không biết nên sốc hay buồn khi nhận tin "Thiên thần hộ mệnh", bộ phim điện ảnh tiếp theo cô tham gia sau thành công của "Mắt biếc" (2019), chịu ảnh hưởng lớn khi dịch bệnh bùng phát bất ngờ. Phim cũ không được chiếu, phim mới không thể quay khiến nữ diễn viên trẻ cảm thấy nhớ đồng nghiệp.

Không riêng "Thiên thần hộ mệnh", "Trạng Tí" của đạo diễn Phan Xine cũng chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh. Anh cho biết vốn đầu tư của bộ phim này rất lớn, lại phát hành ngay dịp 30/4, chưa được 3 ngày thì có lệnh giãn cách xã hội nên mọi thứ phải dừng lại. Nếu phát sóng phim sau khi rạp được cấp phép hoạt động, nhà đầu tư cũng phải chi thêm khoản tiền không nhỏ để PR. Trong khi đó, dự án mới không thể hoàn thành do thiếu điều kiện và nhân lực.

"Thiên thần hộ mệnh", bộ phim mới của Trúc Anh, chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh.

"Mọi thứ đã bình thường trở lại nhưng không biết khi nào đoàn làm phim được phép quay. Nhiều anh em trong đoàn như quay phim, phụ quay có người tiêm đủ 2 mũi vaccine, nhưng cũng có người không. Tôi và Trúc Anh làm nghệ thuật nên xem như có thể tìm được nguồn sống khác, nhưng những anh em trong đoàn quay phim, làm gaffer (phụ trách ánh sáng) nhiều tháng nay không có thu nhập. Một số người chuyển về quê sinh sống. Tình hình vốn đã khó nay càng khó hơn", Phan Xine chia sẻ.

An sinh tinh thần vượt qua đại dịch

Trước tình cảnh khó khăn đó, nhiều "anh lớn" trong nghề đã an ủi, động viên tinh thần cho các đàn em đồng nghiệp, bằng cả lời nói và hành động thiết thực. An sinh tinh thần để giảm hoang mang, áp lực cho người lao động trong ngành điện ảnh cũng là điều được các nghệ sĩ lớn của showbiz Việt hướng đến.

Lệnh giãn cách xã hội được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi bộ phim "Trạng Tí" của đạo diễn Phan Xine ra mắt.

Phan Xine cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và một số đồng nghiệp đã kêu gọi thành lập quỹ hỗ trợ những nhân viên làm việc trong lĩnh vực điện ảnh. Đạo diễn "Trạng Tí" chia sẻ: "Khi đó, chúng tôi giúp được khá nhiều người, cả trong nghề lẫn ngoài ngành. Đọc tin nhắn xin giúp đỡ của họ, tôi cảm thấy rất xúc động".

"Khán giả không thể tưởng tượng tình hình khó khăn đến thế nào. Có những người bình thường nghĩ họ không sao, nhưng cuối cùng vẫn gửi tin xin giúp đỡ. Đây vừa là sự hỗ trợ vật chất, vừa là liều thuốc tinh thần để tất cả cùng nhau vượt qua khó khăn", anh nói thêm.

MC Quyền Linh đánh giá cao vai trò của việc an sinh tinh thần cho những người làm công việc liên quan tới điện ảnh.

MC Quyền Linh ấn tượng với thông điệp "An sinh tinh thần". Trong thời dịch, nhiều nghệ sĩ cũng mang lời ca, tiếng hát tới những khu cách ly, nơi trước đó chẳng ai nghĩ sẽ đến và biểu diễn trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

Đạo diễn Phan Xine mong muốn cùng các đồng nghiệp mang đến nhiều tác phẩm đủ sức làm hài lòng khán giả, giúp tất cả thoải mái tinh thần, vui vẻ và hạnh phúc sau khi xem phim. Bởi lẽ đó, anh cho rằng "Vì an sinh thành phố, Netflix chung tay cùng nghệ sĩ" là hoạt động ý nghĩa, có thể làm tiền đề mở ra nhiều điều thú vị cho người làm nghệ thuật trong tương lai.