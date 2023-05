Án phạt cho thí sinh show hẹn hò Hàn Quốc vì tội hiếp dâm

DongA Ilbo đưa tin người mẫu thể hình Yang Ho Seok - thí sinh show hẹn hò Eden - bị kết án 10 tháng tù giam vì tội cưỡng hiếp. Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã kết án vào ngày 30/5.

Thẩm phán cho biết Yang Ho Seok đã đạt được thỏa thuận hòa giải với nạn nhân. Tuy nhiên, tội ác xảy ra trong thời gian nam người mẫu đang hưởng án treo nên án tù là điều khó tránh khỏi.

Yang Ho Seok bị đưa ra xét xử với cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên tại cơ sở giải trí ở Seoul vào tháng 2. Trước đó, anh từng bị bắt khi đột nhập vào nơi ở của người yêu cũ. Sau đó, Yang Ho Seok xô xát một sĩ quan cảnh sát. Anh bị buộc tội cản trở người thi hành công vụ và kết án 6 tháng tù giam, 2 năm quản chế.

Nam người mẫu bị kết án trong thời gian hưởng án treo và phải ngồi tù tổng cộng 16 tháng.

Yang Ho Seok là cựu vận động viên thể hình, người mẫu. Anh nổi tiếng nhờ tham gia vào show hẹn hò Eden, Descendants of Instinct vào năm 2022. Trong show, nam người mẫu trở thành tâm điểm của loạt bình luận chỉ trích khi có nhiều hành động thân mật với thí sinh Seon Ji Hyun.

Trước khi tham gia chương trình, anh từng bị phạt vì tội hành hung. Điều này khiến khán giả phản đối và muốn loại bỏ Yang Ho Seok khỏi Eden, Descendants of Instinct.

