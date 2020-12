Ăn ở đâu khi du lịch Hội An dịp Tết Dương lịch?

Các quán bán đặc sản miền Trung lâu đời và nổi tiếng là những địa chỉ bạn nhất định phải ghé trong chuyến du lịch phố Hội sắp tới.

Các quán bán đặc sản miền Trung lâu đời và nổi tiếng là những địa chỉ bạn nhất định phải ghé trong chuyến du lịch phố Hội sắp tới.

Không chỉ nổi tiếng với những góc phố nhuộm màu thời gian, Hội An (Quảng Nam) còn là thiên đường ẩm thực Việt trứ danh. Nhiều quán ăn dường như trở thành cái tên gắn liền với phố cổ mà bất cứ du khách nào đến Hội An cũng phải ghé qua để thưởng thức hương vị rất riêng chỉ có tại đây.

Quán Cao Lầu Thanh

Đánh giá của khách:

Nguyen Vy: "Mình được giới thiệu đến quán cao lầu Thanh bán đã được hơn 20 năm và nghe nói quán này ngon nhất Hội An. Sau khi thưởng thức, mình cảm thấy đúng là ngon thật! Sợi mì dài dai, rau tươi, thịt ngấm gia vị. Trời nóng quá nên mình gọi thêm nước chanh uống mát mát.".

Trung Ryan: "Món ăn khá ổn nhưng chưa đặc sắc lắm. Mình thích vị đậm đà hơn, nhất là ở mấy miếng thịt xá xíu. Mì ngon, độ dai vừa đủ và rau thì rất tươi".

Trung Vo Hong: "Quán cao lầu này thì ngon khỏi phải nói, đến Hội An mình thường ghé đây ăn. Tuy nhiên, hiện giờ, Hội An cũng có một vài quán mới mở, mình thưởng thức và cũng cảm thấy rất ngon. Vì vậy việc cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ chắc sẽ có trong tương lai. Quán cần phải xem và thay đổi cho phù hợp".

Cơm gà Nga

Địa chỉ: Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa: 11h-22h

Giá: 50.000-70.000 đồng

Điểm: 3,4/5

Đánh giá của khách:

Jonh Martan: "Cơm gà vị ngon lạ vì được chiên với nước luộc gà. Gà ngon, là loại gà nuôi thả chứ không phải nuôi nhốt, thịt khá mềm và dai. Quán không có gà chiên. Mình thấy nên ăn gỏi gà và gà luộc. Ở đây còn có nước chanh khá ngon".

Nga Tran: "Cơm ngon, rau sạch. Mình thấy ngồi 15 phút may mắn sẽ được gọi đồ. 15 phút sau may mắn thì bạn sẽ được ăn. Đến Hội An, mình thấy cũng thử một lần cho biết. Ngoài đồ ăn ổn mình còn mong đợi nhiều hơn nữa từ nhân viên của quán".

Ngô Lộc Sơn Lưu: "Cơm gà ngon. Không gian nhỏ, lại ở vị trí trung tâm phố cổ nên luôn đông đúc khách hàng. Giá giảm một chút sẽ hợp lý hơn".

Bánh mì Madam Khánh

Đánh giá của khách:

Mai Thuỳ Linh: "Bánh mì thập cẩm ăn ngon, nước sốt đậm đà. Một chiếc bánh nhìn có vẻ bé, nhưng ăn cũng rất no. Giá cả phù hợp. Quán có sữa ngô và sữa hạt sen lạnh".

Thuy To: "Ổ bánh đầy đặn. 2 suất thập cẩm 30.000 đồng/ổ. Bánh ở đây làm sẵn rồi để trên lò giữ độ nóng, nhưng mà vẫn giòn ngon. Mình đi chiều nên không đông khách lắm, không đông bằng bánh mì Phượng nhưng ngon ngang Phượng. Về nhân, bánh đầy ú, uống kèm với sữa hạt sen thơm lừng, rất ngon. Ai đã ăn thử Phượng có thể qua Madam Khánh đổi gió. Nói chung, bánh mì Hội An ở đâu cũng ngon. Hàng bất kỳ cũng ngon. Tuy nhiên đi tìm và ăn thử hàng nổi tiếng cũng là một thú vui của dân du lịch đúng không".

Mì Quảng Ông Hai

Đánh giá của khách:

Trung Loc Le: "Mì Quảng ăn với bánh phồng tôm chứ không phải bánh đa như mọi nơi khác nên rất khác biệt. Vị ngon của mì Quảng cộng với bánh giòn làm món ăn thêm đặc biệt. Rau cũng ngon. Mình lưu ý nhỏ khi ăn mì Quảng ở đây là đừng mặc đồ trắng, vì nếu nước mì Quảng văng vào sẽ rất khó giặt. Ngoài món ăn, quán cũng còn đồ uống rất ngon như da ua tự làm, nước chanh dây".

Nguyen Hoanh: "Mì ngon, không bị ngấy. Nhân viên thân thiện. Giá cả hợp lý. Nước chanh dây ngon".

Nha Y Tran: "Mình từ Cần Thơ ra Hội An, được người khác giới thiệu ghé quán này. Cả nhà mình đều hài lòng và thích món ăn ở đây. Lần sau có dịp quay lại, mình nhất định sẽ ghé quán".