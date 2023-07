Ăn nội tạng động vật: Chọn ruột non hay ruột già?

Nội tạng động vật có nhiều dinh dưỡng nhưng cũng ẩn chứa một số tác hại. Việc lựa chọn nguyên liệu an toàn và chế biến đúng rất quan trọng.

Tôi thích ăn các món lòng động vật từ lợn, bò tới gà. Tôi nghe nói "ăn gì bổ đó" nhưng tại sao nhiều người khuyên không nên ăn lòng động vật. Khi ăn, tôi nên chọn lòng non hay lòng già. Xin bác sĩ tư vấn.

Độc giả Nguyễn Đức Toàn (45 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ)

PGS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội):

Ăn lòng động vật có thể có lợi và cũng có thể có hại cho sức khỏe, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như loại lòng, cách chế biến.

Lợi ích của lòng động vật

Thứ nhất, cung cấp dưỡng chất: Lòng động vật có thể chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin (như vitamin B12) và khoáng chất (như sắt, kẽm). Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại lòng động vật.

Thứ hai, sản phẩm phụ của ngành chăn nuôi: Ở một số nền văn hóa, lòng động vật được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn truyền thống. Điều này cũng góp phần tận dụng thịt động vật để tránh lãng phí.

Tuy nhiên, ăn lòng động vật cũng có thể mang theo một số rủi ro và hạn chế:

Mỡ và cholesterol: Lòng động vật thường có hàm lượng mỡ cao và chứa cholesterol. Việc tiêu thụ quá nhiều mỡ và cholesterol có thể gây tăng cholesterol máu và mắc các bệnh tim mạch cùng các vấn đề sức khỏe khác.

Nguồn gốc và chế biến: Nếu không được chế biến hoặc nấu chín đúng cách, lòng có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc các chất gây hại khác. Điều này dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa và nguy hiểm cho sức khỏe.

Bạn nên ăn ruột non hay ruột già?

Ruột non là phần ruột đầu của con vật, thường được coi là phần mềm và có cấu trúc mỏng. Lòng non được xem là một món ăn phổ biến và có giá trị dinh dưỡng như protein, chất béo, các loại vitamin và khoáng chất.

Tuy nhiên, ruột non cũng có thể chứa các chất gây ô nhiễm từ thức ăn hoặc môi trường, đặc biệt khi con vật không được nuôi và chế biến đúng cách.

Ruột già là một phần của hệ tiêu hóa của động vật, có chức năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng dư thừa. Lòng già có thể chứa các chất cặn bã và chất thải, mang lại rủi ro ô nhiễm hoặc gây bệnh.

Việc ăn ruột non hay ruột già của động vật có thể liên quan các vấn đề về an toàn thực phẩm và vệ sinh. Để đảm bảo an toàn và tránh nhiễm khuẩn, cần đảm bảo rằng con vật được nuôi và chế biến đúng cách, tuân thủ các quy định vệ sinh thực phẩm.

Trước khi ăn lòng, tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và cách chế biến, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia về sức khỏe hoặc dinh dưỡng để có thông tin chi tiết và đáng tin cậy hơn.

Người chế biến và người ăn lòng cần quan tâm đến các biện pháp vệ sinh an toàn để tránh nhiễm khuẩn và giun sán.

Một số hướng dẫn cơ bản

- Mua từ nguồn tin cậy: Chọn mua lòng từ nguồn cung cấp đáng tin cậy, nơi đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định vệ sinh thực phẩm.

- Vệ sinh tay trước khi chế biến: Trước khi bắt tay vào chế biến, hãy đảm bảo rằng bạn đã rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước.

- Rửa sạch: Trước khi chế biến, rửa lòng kỹ lưỡng dưới nước sạch để loại bỏ cặn bã và bất kỳ chất ô nhiễm nào. Sử dụng một chổi cọ và nước lạnh hoặc nước muối để rửa.

- Nấu chín: Đảm bảo ruột non hoặc ruột già được nấu chín đầy đủ. Sử dụng nhiệt độ cao và thời gian nấu đủ để tiêu diệt vi khuẩn và giun sán có thể tồn tại.

- Vệ sinh dao: Tránh sử dụng các công cụ cắt chung hoặc bề mặt không được vệ sinh đúng cách để tránh nhiễm khuẩn chéo từ thực phẩm khác.

- Bảo quản đúng cách: Nếu bạn không sử dụng ngay, hãy bảo quản lòng trong tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

- Chế biến và thưởng thức nóng: Khi ăn lòng, đảm bảo ăn ngay sau khi chế biến để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Lưu ý rằng việc tuân thủ các biện pháp an toàn thực phẩm không đảm bảo 100% ngăn chặn nhiễm khuẩn hoặc giun sán.