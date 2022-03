An ninh thắt chặt tại lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin

Truyền thông Hàn Quốc chưa có bất cứ hình ảnh rõ nét nào về lễ cưới thế kỷ của cặp sao Hyun Bin và Son Ye Jin, vào ngày 31/3.

Ngày 31/3, báo chí, truyền thông xứ Hàn đều hướng về sự kiện giải trí lớn - hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin. Sự kiện chính thức diễn ra lúc 16h (giờ địa phương).

Tuy nhiên, đến lúc này, giới truyền thông chưa có bất cứ hình ảnh rõ nét nào về cô dâu, chú rể cũng như dàn khách mời tham dự. Lý do là sự kiện được bảo vệ quá nghiêm ngặt.

Hôn lễ của cặp sao được bảo vệ riêng tư gần như tuyệt đối.

Địa điểm Hyun Bin và Son Ye Jin lựa chọn là Aston House. Tòa nhà tọa lạc trên đồi, nằm sâu trong khuôn viên của khách sạn Walkerhill. Do đó, người ngoài gần như không thể tiếp cận. Truyền thông cũng gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp.

Trang Edaily có bài viết với tiêu đề: “Lễ cưới của Hyun Bin, Son Ye Jin, an ninh chặt chẽ từ cổng vào. Tranh cãi về việc bảo mật quá mức”. Theo Edaily, đội ngũ an ninh quá nhạy cảm và gây gổ với phóng viên.

Theo Yonhap News, khoảng 30 phóng viên có mặt ở địa điểm cưới. Một số phóng viên lên tiếng phản đối quá trình kiểm soát quá chặt, dẫn đến tranh cãi.

Trước đó, trang My Daily so sánh lễ cưới của Hyun Bin với lễ trao giải điện ảnh. Trước giờ G, hai nhân vật chính cũng như đội ngũ an ninh đều được tập duyệt trước. Đến sát giờ, khi dàn xe khách mời tiến vào, lực lượng bảo vệ kiểm tra từng xe để đảm bảo những người đi vào đều là khách mời đã đăng ký và có trong danh sách.

Đội bảo vệ kiểm tra các đoàn xe ở lối vào.

Theo Kbizoom, Aston House là một trong những địa điểm tiệc cưới sang trọng bậc nhất ở Hàn Quốc. Giá thuê nơi này lên đến 20 triệu won. Trước Hyun Bin - Son Ye Jin, nhiều cặp sao khác từng chọn địa điểm này như Ji Sung và Park Bo-young, Bae Yong Joon và Park Soo Jin...

Sau hôn lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức tiệc mời khách vào buổi tối. Thực đơn bao gồm trứng cá muối Aston House, trứng nhím biển, súp kem ngũ cốc dưa chuột, thăn bò Hàn Quốc nướng, tôm hùm...