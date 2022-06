An ninh đa lớp - tiêu chuẩn cao cấp cho giá trị sống sang

Khi tìm chốn an cư, giới thượng lưu thường ưu tiên nơi có hệ thống an ninh khép kín, giám sát nghiêm ngặt nhưng vẫn bảo đảm tính kết nối thuận tiện cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh.

Tiêu chí chọn không gian sống của giới thượng lưu, doanh nhân thành đạt không chỉ dừng ở vẻ đẹp sang trọng, tiện nghi cao cấp bên trong ngôi nhà, mà còn ở khả năng đảm bảo an ninh, giúp gia chủ cảm thấy yên tâm tận hưởng cuộc sống.

An toàn, riêng tư - ưu tiên của cư dân đô thị

Theo một nghiên cứu tại Malaysia, có 9 tiêu chí ảnh hưởng quyết định mua nhà của người dân gồm hệ thống an ninh, tính riêng tư, cơ sở vật chất và tiện nghi, kiểm soát quyền ra vào, quy định của cộng đồng dân cư, tính sang trọng, quyền sử dụng đất, tiềm năng phát triển bất động sản và uy tín đơn vị quản lý.

Sống trong khu vực an ninh chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt là ưu tiên của giới thượng lưu.

Trong danh sách này, tính an ninh, sự riêng tư là những tiêu chí được người mua nhà đặt lên hàng đầu. Báo cáo nhấn mạnh tỷ lệ thuận với nhu cầu ngày một tăng cao của người dân mong muốn được đảm bảo an toàn, các khu dân cư có hệ thống an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt cũng phát triển nhanh chóng. Những sản phẩm bất động sản khu vực này tạo ra hấp lực lớn trên thị trường, trở thành chốn an cư tin cậy của cư dân thành thị.

“Các khu đô thị tạo được sức nóng trên thị trường nhờ mức độ an toàn và an ninh chặt chẽ. Loại hình phát triển nhà ở này trở thành điểm sáng trong các dự án phát triển bất động sản, khi cộng đồng dân cư sinh sống tại nơi đây được sống trong môi trường văn minh, an toàn với hàng rào an ninh đa lớp cùng hệ thống camera và đội ngũ ”, báo cáo nhận định.

Hệ thống an ninh đa lớp tại Aqua City

Không nằm ngoài xu thế chung toàn cầu, các dự án bất động sản tại Việt Nam ngày càng đề cao tiêu chí an ninh, an toàn. Tại phía đông TP.HCM, dự án khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City do Novaland đầu tư và phát triển cũng mạnh tay chi cho việc ứng dụng mô hình thành phố thông minh trong quản lý và vận hành với điểm nhấn là hệ thống tiện ích an ninh tại đô thị.

Điển hình là Aqua Security Center quy mô đến 7.000 m2. Đây là đầu não kiểm soát an ninh toàn bộ đô thị với hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng công nghệ thông minh và hoạt động 24/7, trở thành trụ cột kiến tạo cuộc sống văn minh, an toàn cho cộng đồng cư dân.

“Trái tim” của trung tâm an ninh là phòng điều hành và giám sát camera với nền tảng IoT và công nghệ hình ảnh Video Wall Controller cho phép quản lý, tự động hóa và thu thập dữ liệu dễ dàng từ các camera nhằm cảnh báo tức thì các hành động có tính rủi ro, giúp nhân viên điều hành có thể tập trung các đối tượng cần giám sát và nâng cao hiệu quả xử lý.

Trung tâm an ninh Aqua Security Center có quy mô hơn 7.000 m2 tại Aqua City.

Một trong những điểm đáng chú ý của Aqua Security Center là việc ứng dụng công nghệ AI vào hệ thống an ninh. Theo đó, có đến 2.000 camera (CCTV) bao phủ các tuyến đường nội khu, điểm giao giữa đường nội khu và đường liên khu, dọc các tuyến đường nội bộ bờ sông và toàn bộ tiện ích tại khu đô thị Aqua City.

Bên cạnh đó, trung tâm an ninh còn tích hợp hệ thống vận hành, điều khiển và giám sát từ xa iBMS nhằm tăng hiệu quả năng lượng, giảm chi phí vận hành. Đây cũng là nơi tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của cư dân, giám sát chất lượng môi trường (không khí, nước thải) cho toàn dự án.

Bên cạnh việc phát triển hệ thống an ninh đa lớp, Aqua City cũng đảm bảo đúng tiến độ thi công các tiện ích bao quanh khu đô thị. Với lợi thế được bao bọc bởi 32 km đường sông Đồng Nai, nhà phát triển dự án đã đầu tư xây dựng các tiện ích sông nước, nổi bật là tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina được quy hoạch với quảng trường có sức chứa 10.000 người, bến du thuyền quy mô hàng trăm chỗ neo đậu cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí cao cấp.

Tổ hợp quảng trường hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina thuộc Aqua City.

Được kỳ vọng mang đến phong cách sống mới, hiện đại, trung tâm Aqua Central Mall với chuỗi hoạt động mua sắm, giải trí, ẩm thực; trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex hội tụ nhiều bộ môn thể thao cùng dãy shophouse khu quảng trường được gấp rút hoàn thiện để khai trương trong quý III năm nay.

Để sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên vào cuối năm nay, Aqua City đang hoàn thiện những mảnh ghép từ hệ thống an ninh đến chuỗi tiện ích cao cấp từ vui chơi, giải trí, mua sắm, dần tạo nên đô thị hoàn chỉnh, bừng sức sống. Nơi đây hứa hẹn là điểm đến phồn hoa với những tiện ích đa trải nghiệm, góp phần kiến tạo tiêu chuẩn sống như nghỉ dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng cư dân văn minh.

Mảng xanh, tiện ích len lỏi trong từng không gian sống của cư dân tại Aqua City.