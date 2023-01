Ăn những món này để giảm căng thẳng sau kỳ nghỉ

Bạn có thể điều chỉnh nồng độ cortisol trong cơ thể bằng chế độ ăn uống cân bằng và có giấc ngủ ngon.

Đối với nhiều người, kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian tràn ngập quà tặng và tiệc tùng với bạn bè hoặc gia đình, chưa kể đến những bữa ăn ngon. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ khó xử và việc chuẩn bị bữa ăn kéo dài cả ngày khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng hơn trong kỳ nghỉ.

Theo Eat This Not That, bạn có thể chuẩn bị một số loại thực phẩm giúp giảm mức độ căng thẳng bằng cách kiểm soát lượng cortisol.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết: "Cortisol là một loại hormone được sản xuất bởi tuyến thượng thận nằm phía trên thận. Cortisol tham gia vào nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể, bao gồm điều chỉnh quá trình trao đổi chất, duy trì huyết áp và giúp cơ thể đối phó với căng thẳng".

Ngoài ra, cortisol được sản xuất để đối phó với căng thẳng và lượng đường trong máu thấp. Khi cơ thể bị căng thẳng, não sẽ giải phóng một loại hormone gọi là hormone giải phóng corticotropin (CRH), kích thích giải phóng cortisol từ tuyến thượng thận.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best giải thích: "Cortisol giúp tăng lượng đường trong máu bằng cách chuyển đổi protein và chất béo thành glucose, có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng. Bên cạnh đó, cortisol được sản xuất và giải phóng suốt cả ngày, với mức độ thường cao nhất vào buổi sáng và thấp nhất vào ban đêm. Đây được gọi là 'nhịp điệu cortisol'. Sự gián đoạn trong nhịp điệu cortisol, chẳng hạn do căng thẳng mạn tính gây ra, có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe".

Cortisol là hormone quan trọng, đóng vai trò duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể. Mức độ cortisol cao trong một thời gian dài có tác động tiêu cực đến sức khỏe, chẳng hạn tăng cân, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best liệt kê một số loại thực phẩm có thể giúp giảm mức cortisol trong cơ thể bạn.

Các loại ngũ cốc

Các công thức nấu ăn bao gồm các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, quinoa và gạo lứt là cách để bạn làm mới thực đơn trong ngày lễ.

Theo trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, các loại ngũ cốc mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng, bao gồm giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa cả bệnh tiểu đường và ung thư.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best giải thích ngũ cốc nguyên hạt "rất giàu chất xơ và carbohydrate phức tạp, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm sản xuất cortisol".

Ngũ cốc là loại thức phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Rau xanh

Rau xanh là một loại thực phẩm khác mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Theo Healthline, nhờ chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất xơ, rau lá xanh có thể giúp giữ cho bộ não của bạn minh mẫn, ngăn ngừa suy giảm nhận thức, đồng thời giảm nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim .

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cũng lưu ý rau xanh có nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng giúp giảm mức cortisol. Đó là lý do cô đề nghị mọi người thêm ăn cải xoăn, rau bina và bông cải xanh vào thực đơn mỗi ngày.

Các loại hạt

Các loại hạt không chỉ có hương vị thơm ngon, tạo thêm độ giòn cho món ăn của bạn mà còn là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best nói: "Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó và hạt chia có nhiều chất béo lành mạnh và protein giúp giảm cảm giác căng thẳng và giảm mức cortisol".

Quả mọng

Nếu bạn yêu thích quả việt quất, dâu tây, mâm xôi, bạn chắc chắn nên đưa chúng vào chế độ ăn uống nhắm mục tiêu đến điều chỉnh nồng độ cortisol của mình. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best lưu ý quả mọng "có nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có thể giúp giảm mức cortisol."

Theo Mayo Clinic, chất chống oxy hóa cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư và bệnh tim bằng cách giữ cho các tế bào của bạn an toàn.

Chất chống oxy hóa trong các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất có thể giảm mức cortisol. Ảnh: Medical News Today.

Thực phẩm lên men

Nếu bạn cảm thấy căng thẳng trong kỳ nghỉ lễ, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best khuyên bạn nên ăn thực phẩm lên men. Chúng có thể giúp điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột và giảm sản xuất cortisol.

Mọi người có thể chọn sữa chua, dưa cải bắp và kim chi vì chúng có khả năng làm giảm cortisol và giúp bạn bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

"Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù những thực phẩm này có thể giúp giảm mức cortisol, nhưng chúng phải là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và không được coi là phương pháp duy nhất để điều chỉnh cortisol. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải quản lý căng thẳng thông qua các biện pháp khác, chẳng hạn tập thể dục, kỹ thuật thư giãn và ngủ đủ giấc", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best đưa ra lời khuyên.