An Nguy, Trâm Anh sẽ sinh con trong năm 2021

Ngày 25/12/2020, An Nguy thông báo mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân. Trong bức ảnh tựa đầu ngọt ngào bên người yêu Alexandra Nguyen (tên tiếng Việt là Anh Nguyễn, quốc tịch Mỹ), vlogger sinh năm 1987 lộ bụng bầu khá lớn. Trong khi đó, Alexandra Nguyen cầm trên tay hình siêu âm của em bé kèm dòng chữ "Mommies to be" (tạm dịch: Những bà mẹ tương lai).