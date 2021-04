Ăn ngon trên đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh

Nằm trên trục nối quận 1 với TP Thủ Đức, con đường này tập trung nhiều địa điểm ăn uống đa dạng về món cũng như không gian thưởng thức.



Làm việc ở khu Sala, TP Thủ Đức, sinh sống tại đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh), vì thế mà tôi thường lựa chọn các địa chỉ ăn uống nằm giữa 2 khu vực này để tiện đi lại.

Phạm Viết Chánh là con đường thú vị với nhiều người yêu ẩm thực. Tại đây, bạn dễ dàng tìm thấy nhiều điểm ăn uống đa dạng về không gian như quán rượu nhỏ trong hẻm, bistro, nhà hàng... Ngoài ra, thực khách cũng có thể ghé ăn tối tại một nhà hàng đồ chay, nhậu cùng đồng nghiệp tại quán rượu kiểu Âu hoặc hẹn gặp đối tác tại nhà hàng Nhật.

Tôi thường xuyên dùng bữa tại đây bởi không gian yên tĩnh, nhã nhặn. Bên ngoài, nhà hàng được sơn màu vàng kem nhẹ nhàng, cây leo phủ kín tường tạo cảm giác mát mẻ. Khu vực bên trong phảng phất nét xưa với bàn ghế gỗ kiểu cũ, chén đĩa đựng thức ăn là loại tráng men rạn giả cổ. Ngoài ra, các bức tượng đá, tranh treo tường cũng nhiều dấu ấn Phật giáo, tạo không gian thanh tịnh, trầm mặc.

Với thực đơn đa dạng, tôi thường gọi các món lẻ và dùng kèm cơm nóng. Lần gần nhất ghé nhà hàng, tôi gọi nấm chiên giòn sốt me, salad nhiệt đới, canh khoai môn và cơm trắng.

Ngoài món lẻ, nhà hàng phục vụ thêm 3 loại lẩu gồm lấu Thái, lẩu hoa nấm và lẩu bát vị. Phần lẩu khá nhỏ so với mức giá 220.000 đồng/nồi.

Đến đây vào ngày thường, thực khách không cần gọi điện đặt bàn trước vì lượng khách không quá đông.

Món ăn gợi ý: Nấm đậu xúc bánh tráng, salad nhiệt đới, nấm chiên giòn sốt me, hủ tiếu xào giòn, pad Thái, canh khoai môn.

Một trong những lý do tôi dùng bữa tại đây là vì muốn thưởng thức bánh mì kebab nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được chế biến theo kiểu Đức.

Giá bán tại đây cao hơn nhiều so với các tiệm bánh mì kebab xuất hiện hàng loạt trên đường phố. Tại đây phục vụ cả bánh chay.

Tôi đã thử 2 món bánh là The Kebaby Döner dạng sandwich và The Kebaby Roll dạng bánh cuộn. Với mỗi loại bánh, thực khách được chọn nhân và sốt tùy ý. Tôi chọn nhân chay gồm rau củ, trứng và sốt tzatziki cho bánh The Kebaby Döner. Phần bánh mì tươi, mềm, phần nhân dễ ăn, thanh đạm, sốt chua nhẹ.

The Kebaby Roll có phần nhân thịt gà, phô mai, sốt cocktail mix tzatziki. Tôi lựa chọn tzatziki cho các món bánh bởi loại sốt truyền thống Địa Trung Hải này có vị đặc trưng từ sữa chua, làm giảm độ béo ngậy của thịt.

Ngoài bánh mì, quán cũng phục vụ các set ăn trưa take away gồm Tabouleh salad, hummus, cà rốt, dưa chuột, bánh mì kebab. Tôi thường đặt set ăn trưa ở đây từ 11h vì buổi trưa lượng khách đặt lớn, thời gian ship khá lâu.

Món ăn gợi ý: Kebaby roll, Mini Roll Munch Box

Quán ăn này nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Phạm Viết Chánh, vị trí khá khó tìm. Không gian nhỏ, ấm cúng, phù hợp cho các cặp đôi hoặc nhóm 3-5 người.

Khác với nhiều nơi, để bánh pizza tại đây được làm thành miếng chữ nhật lạ mắt, chia thành các loại gồm bánh 2 miếng và 4 miếng. Ngoài pizza, quán cũng phục vụ nhiều loại salad rau củ. Các loại salad dao động từ 40.000-120.000 đồng. Pizza miếng 15x10 cm giá khoảng 60.000 đồng, nửa khay 14 cm giá 120.000-220.000 đồng (4 miếng), nguyên khay 28 cm (8 miếng) dao động 230.000-300.000 đồng

Pizza ở đây được làm theo phong cách Romania không quá đa dạng đồ ăn kèm nhưng lạ, các nguyên liệu tươi mới. Điểm trừ ở đây là không có chỗ để xe. Các xe được phép để trong hẻm nhỏ chỉ chừng 2,5 m và không người trông coi.

Món ăn gợi ý: Spicy Salam - pizza vị cay với topping xúc xích xông khói cắt lát, Pizza Carnitas - pizza thịt heo hầm xé sợi

Đường Phạm Viết Chánh có khá nhiều quán Nhật. Tôi tình cờ biết đến Horumon Yamibancho trong một lần đi qua con hẻm nhỏ trên đường này.

Từ biển hiệu đến cách bày trí khiến tôi cảm thấy như đang đứng trong một quán Nhật ở con hẻm nhậu Omoide Yokocho nổi tiếng ở Tokyo (Nhật Bản). Quán có không gian ấm cúng, phù hợp các bữa ăn gia đình thân mật hoặc các buổi gặp mặt đối tác.

Quán phục độ các món nướng kiểu Nhật gồm 3 món chính là bò, gà và thịt heo. Bếp than nước được bố trí tại bàn. Kiểu nướng này sẽ không phù hợp với thực khách ngại ám mùi khói than lên quần áo. Ngoài đồ nướng, quán phục vụ các loại cơm và mì ramen. Đồ uống gồm rượu và các loại trà. Điểm trừ tại đây là thực đơn được ghi bằng tiếng Nhật, gây khó khăn cho nhiều thực khách khi lựa chọn món.

Món ăn gợi ý: Mì ramen và các món nướng tại bàn

Captain Phook có không gian độc đáo với khu vực ngồi ngoài hẻm, bếp mở, cho phép thực khách quan sát đầu bếp chế biến. Vị trí ngoài đường nhưng không hề lộn xộn như các quán vỉa hè. Nếu muốn riêng tư, bạn có thể chọn ngồi trong nhà.

Tôi ghé quán trong một buổi chiều muộn sau khi tan làm. Đi cùng một người bạn, chúng tôi chọn chỗ ngồi bên ngoài, quan sát được đầu bếp chế biến món và nhìn được con hẻm có người và xe qua lại. Vừa dùng bữa, tôi vừa nói chuyện được với những người làm bếp. Không gian này khiến tôi thấy thoải mái sau giờ làm căng thẳng. Vị trí phía ngoài được nhiều thực khách yêu thích, đến sau 7h sẽ không còn chỗ trống.

Đây là một quán rượu kiểu Tây Ban Nha với không gian nhậu thân thiện. Địa điểm này phù hợp với nhóm bạn muốn tìm nơi ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Quán phục vụ các loại đồ ăn kiểu Tây Ban Nha, cùng với đó là các loại rượu pha chế. Từ vị trí ngồi bên ngoài, bạn có thể quan sát đầu bếp chế biến món ăn.

Món ăn gợi ý: Fish & chips, beef raviolo, seaside spaghetti with pistachio