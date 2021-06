Ăn ngon đầu tuần với các món béo ngậy

Loạt món đẫm sốt từ phô mai, trứng muối, cốt dừa... kích thích vị giác thực khách, là gợi ý hay để nạp năng lượng đầu tuần.

Bên cạnh đồ ăn cay hay đậm đà, món ngậy béo như kem bơ, bánh mì trứng non, pasta sốt kem, bánh lọt cốt dừa... cũng thu hút thực khách không kém. Nếu băn khoăn chưa biết hôm nay ăn gì, bạn có thể tham khảo các món ăn dậy vị béo dưới đây.

Món ăn từ trứng non, trứng muối

Thành phần trứng non, trứng muối trong món ăn đường phố TP.HCM tạo hương vị đậm đà, thơm béo khó quên cho những ai lần đầu thưởng thức.

Các món từ trứng non được thêm thắt nhiều nguyên liệu như rau thơm, hành phi, tóp mỡ, nước sốt... để đồ ăn bớt ngán và ngon miệng hơn. Cơm, bánh ướt, bánh mì, xôi có trứng non là gợi ý cho bữa ăn lạ vị. Bạn có thể đặt bánh mì trứng non gà xé ở Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận), bánh ướt lòng gà trứng non (Tân Phước, Tân Bình), mì trộn trứng non (Trương Định, quận 3)...

TP.HCM có nhiều món trứng muối cho dân sành ăn trải nghiệm. Ảnh: Kawaii.food, onghoangtrasua, anloibanghong, mysteriousaigon.

Hải sản kết hợp cùng sốt trứng muối vàng óng là món ăn độc đáo được người dân Sài thành yêu thích. Bánh mì nóng hổi, giòn tan chấm ngập trong phần sốt đậm đà kích thích vị giác thực khách. Đa phần các quán ốc ở TP.HCM đều có món sốt trứng muối.

Bông lan trứng muối, bánh bao kim sa là những gợi ý thú vị khác cho tín đồ hảo ngọt, ưa béo. Beo Bakery, Bao's House, Bamboo Dimsum là nơi bạn có thể tìm thấy các món tráng miệng này.

Phô mai, sốt kem

Gà chiên, sườn nướng, pizza, sandwich là những món ăn thơm ngon kết hợp cùng phô mai, sốt kem ngậy béo.

Gà sốt phô mai là món ăn xứ Hàn được giới trẻ Việt ưa chuộng. Lớp phô mai tan chảy quyện với nước sốt đậm đà, cộng hưởng kết cấu vỏ ngoài vàng giòn, khiến thực khách khó lòng chối từ. Mr Kiss, GAXEO Chicken - Beer & BBQ, Oven Maru Chicken là các địa chỉ đặt mang về được đánh giá cao.

Các món Tây hầu hết đều sốt phô mai cho thực khách chọn lựa. Ảnh: Imdatingfood, rittan_cook.

Mì Ý sốt kem thơm phức, đa dạng các nguyên liệu như hải sản, bò bằm, nấm... là lựa chọn ấm bụng cho bữa ăn cuối ngày. Bạn có thể đặt món ở nhiều nhà hàng Italy như Double B, Tiệm Mì Ý Mùa Hè, Hello Pasta...

Đa phần các món pizza đều có thành phần phô mai mozzarella giúp tăng vị béo. Domino’s Pizza gây ấn tượng với món pizza ném tay với phô mai mozzarella cùng nước sốt BBQ hấp dẫn thực khách. Trong khi đó, Pizza Hut thu hút giới trẻ với combo pizza viền phô mai 2 loại nhân phủ.

Cốt dừa

Đa phần các món chè, bánh ở miền Nam đều sử dụng thành phần cốt dừa tạo độ béo, sánh.

Chuối nếp nướng được hội ăn vặt ưa thích bởi vị ngậy và độ mềm dẻo. Chuối được bọc nếp, lá chuối, nướng trên bếp than. Khi chín vàng, người bán sẽ thêm cốt dừa, đậu phộng. Một phần ăn 15.000-22.000 đồng, bạn có thể mua mang về trên đường Võ Văn Tần (quận 3), Cách Mạng Tháng 8 (quận 10).

Tàu hũ là món tráng miệng thanh béo được nhiều người Sài thành tìm đến trong ngày hè nóng bức. Tàu hũ kèm nhiều topping như trái cây, thạch lá dứa, trân châu, nước đường, chan đẫm cốt dừa... Tàu hũ đá hay nóng, giá từ 10.000 đồng được tìm thấy ở nhiều địa chỉ như Tàu hủ Xe Lam, Meet Fresh hay Tornado.

Chuối nướng, tàu hũ cốt dừa cuốn hút vị giác bởi vị béo thơm đặc trưng.

Ngoài ra, kem xôi dừa, xôi xoài, bánh lọt, bánh tằm bì, chè trôi nước... cũng là những lựa chọn hấp dẫn khác cho những ai chuộng vị cốt dừa.