Án mạng vì tranh chấp đất đai

Vì tranh chấp đất lâm nghiệp mà giữa Nguyễn Văn Hà và ông Q. thường xuyên cãi cọ, phá hoại cây trồng của nhau.

Ngày 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hà (51 tuổi), trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Quang Q. (SN 1973) người cùng địa phương.

Cáo trạng thể hiện, Hà và ông Q. xảy ra tranh chấp đất canh tác lâm nghiệp từ trước. Hai bên thường xuyên cãi cọ, phá hoại cây trồng của nhau. Dù chính quyền đã can thiệp, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 15/12/2022, Hà thuê người đưa máy múc đào đất để trồng sắn. Khu vực đất này được xác định do Hà sở hữu hợp pháp.

Tuy nhiên, khi ông Q. phát hiện sự việc thì ngăn cản, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bị ông Q. đuổi đánh, Hà bỏ chạy về lán trại rồi báo sự việc lên chính quyền UBND xã Phúc Sơn. Ban công an xã này đã hướng dẫn Nguyễn Văn Hà viết đơn trình báo theo quy định.

Hà nhờ vợ viết đơn rồi quay lại khu vực tranh chấp nói với Q. “Không được rào, chờ xã vô giải quyết”. Q. đáp lại “tau không cần biết, thằng nào đụng vô đây tau chém chết”. Sau đó, Q. tiếp tục cầm dao đuổi đánh Hà rồi quay lại đóng cọc làm hàng rào.

Khoảng 14h20 cùng ngày, Hà cầm con dao tự chế đến khu vực tranh chấp và tiếp tục cãi nhau với Q. Khi Hà đến rút cọc nứa mà Q. mới rào, thì lập tức Q. ném liên tiếp 2 khúc gỗ trúng vào vai, cổ của Hà. Dù Hà đã bỏ chạy, Q. vẫn cầm dao đuổi theo, ném con dao về phía đối thủ. Con dao rớt xuống đất, Q. nhặt lên rồi tiếp tục đuổi đánh.

Bị đuổi đánh, Hà quay người lại cầm dao đâm trúng vào vùng cổ, ngực… khiến Q. ngã xuống đất, tử vong.

Sau khi gây án, Hà gọi điện cho công an xã xin đầu thú. Nguyên nhân chết của nạn nhân là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương làm đứt động mạch, tĩnh mạch và trúng phổi trái.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hà khai mâu thuẫn đất đai đã có từ lâu khiến 2 bên thường xích mích. Về hành vi dùng dao đâm chết người, bị cáo khai do bị hại đuổi đánh mình trước nên đã không làm chủ được hành vi.

Bị cáo thừa nhận mình sai vì dù đã báo sự việc lên chính quyền địa phương, nhưng không đợi chính quyền xuống giải quyết dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên.

Bị cáo xin lỗi bị hại và người thân của bị hại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 104 triệu đồng.

Tại phiên tòa, trước sự có mặt của người dân, HĐXX cũng nói về các mâu thuẫn trong xã hội, nhất là đất đai. Mâu thuẫn tranh chấp đất đai không chỉ gây tổn hại sức khỏe, rạn nứt mối quan hệ trong gia đình, hàng xóm mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Việc tranh chấp đất dẫn đến những án mạng cho thấy tình trạng đạo đức xã hội ở đâu đó đang có những vấn đề cần quan tâm.

Vì thế, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nơi phát sinh những xung đột, mâu thuẫn cần tăng cường trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình và sớm hóa giải những bất đồng, xô xát ngay từ khi mới manh nha.

Làm tốt công tác nắm bắt địa bàn và thực hiện tốt công tác hòa giải sẽ góp phần xoa dịu những bất đồng, bức xúc và ngăn ngừa xảy ra những vụ án mạng. Hòa giải hiệu quả sẽ góp phần bảo đảm an ninh trật tự và đoàn kết trong làng xã.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm vào tội Giết người nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hà 10 năm tù về tội Giết người. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 205 triệu (được trừ số tiền đã bồi thường).