Án mạng trong đêm khi can ngăn nhóm thanh niên ẩu đả

Trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên ẩu đả, người đàn ông ở Nghệ An bị đâm tử vong tại chỗ. Công an sở tại đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc.

Ngày 1/1, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, điều tra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng. Theo công an, tối 31/12/2022, hai nhóm thanh niên ở bản Bon tổ chức ăn uống tại khu vực thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong), thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Lúc này, anh Lương Văn Bình và Lương Văn Hai (cùng trú thị trấn Kim Sơn), can ngăn đã bị một thanh niên dùng dao tấn công. Vụ việc khiến anh Bình tử vong tại chỗ, anh Hai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong, nhóm thanh niên rời hiện trường. Công an sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, xác định nghi phạm gây ra vụ việc trú xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) nên truy bắt. Một số người liên quan trong vụ việc cũng được triệu tập, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Sự việc xảy ra tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps. Án mạng từ mâu thuẫn hát karaoke Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2000, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.