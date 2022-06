Án mạng trong căn biệt thự ở TP.HCM

Hàng chục cảnh sát đang phong tỏa căn biệt thự ở TP.HCM để điều tra vụ một người đàn ông bị đâm tử vong.

Ngày 24/6, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, điều tra vụ án mạng xảy ra trong khu dân cư ở phường Bình Trị Đông B.

Khu dân cư nơi người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông P.H.L. đang ở trong căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thì nghe tiếng la hét của ông P.V.V. (58 tuổi, cha anh L.).

Ông L. chạy xuống, thấy cha bị nam thanh niên dùng hung khí đâm gục. Người con trai hô hoán khiến nghi phạm bỏ chạy. Nạn nhân được nhiều người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy xét kẻ gây án.