'Án mạng trên sông Nile' tung trailer sau bê bối đời tư của diễn viên

Ngày 22/12, trailer mới cho “Death On the Nile” đã được công bố. Bộ phim là phần hậu truyện của tác phẩm “Murder On the Orient Express” (2017).

Ngày 22/12, trailer bộ phim trinh thám chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Agatha Christie Death On the Nile (Án mạng trên sông Nile) đã được tung lên Internet. Đoạn giới thiệu dài hơn 2 phút được cắt dựng kỹ càng, hạn chế tối thiểu số cảnh có sự xuất hiện của Armie Hammer - nam diễn viên đã thân bại danh liệt vì bê bối đời tư. Xuyên suốt video, Hammer chỉ có một câu thoại duy nhất: “Anh điên rồi”.

Trong phim, Gal Gadot và Armie Hammer vào vai cặp vợ chồng son Linnet và Simon Doyle. Để tận hưởng tuần trăng mặt, nhà Doyle quyết định du lịch Ai Cập. Tuy nhiên, ngày tháng tân hôn ngọt ngào mau chóng đứt đoạn khi một án mạng bí ẩn xảy ra.

Death On the Nile là chuyến phiêu lưu tiếp theo của thám tử lừng danh Hercule Poirot (Kenneth Branagh) sau Murder On the Orient Express (2017). Lần này, ông sẽ làm sáng tỏ chân tướng vụ giết người trên con tàu du lịch dọc sông Nile. Trong cảnh cao trào của trailer, khán giả thấy Poirot ra lệnh phong tỏa toàn bộ con tàu, đứng trên boong và tuyên bố sẽ tìm ra thủ phạm.

Một số hình ảnh từ bộ phim Death On the Nile. Ảnh: Disney.

Đóng máy năm 2019, sau sáu lần lùi lịch chiếu vì đại dịch Covid-19, Death On the Nile đã sẵn sàng ra rạp từ 11/2. Phim do Kenneth Branagh đạo diễn từ kịch bản của Michael Green. Tương tự phần tiền truyện Murder On the Orient Express, bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt ăn khách của Hollywood như Kenneth Branagh, Gal Gadot, Tom Bateman, Rose Leslie, Letitia Wright…

Hồi tháng 3, Armie Hammer bị tố cáo có hành vi cưỡng hiếp một phụ nữ. Dù Hammer phủ nhận, anh vẫn bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng và sa thải khỏi nhiều dự án. Vụ bê bối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch quảng bá và phát hành bộ phim Death On the Nile anh thủ vai chính.

Variety dẫn lời một nguồn tin cho hay sau khi vụ bê bối nổ ra, Disney chưa bao giờ cân nhắc phương án thay thế Armie Hammer trong Death On the Nile. Phương án này bị loại vì quá đắt đỏ cũng như đối mặt nhiều khó khăn trong khâu hậu cần, nhất là giữa bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành.