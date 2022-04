Án mạng tại bến xe ở TP.HCM

Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam tài xế xe ôm dùng hung khí đâm một người tử vong tại Bến xe Ngã Tư Ga, TP.HCM.

Ngày 11/4, Công an quận 12 phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại Bến xe Ngã Tư Ga.

Theo điều tra ban đầu, chiều 10/4, ông N.T.D. (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc) ngồi tại một quán nước cùng ở trong bến xe Ngã Tư Ga, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Sau đó, một người chạy xe ôm ghé vào quán nước nói chuyện với ông D. thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Tài xế xe ôm dùng hung khí đâm ông D. nhiều nhát vào người rồi bỏ đi. Nạn nhân gục xuống, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh truy xét kẻ gây án.

Một số tài xế xe ôm cho biết ông D. trước kia là chủ xe khách chạy tuyết Vĩnh Phúc - Bến xe Ngã Tư Gã. Tuy nhiên, người này ngừng chạy được vài tháng nay và tính chuyển chạy xe tải chở hàng.