An Giang và Sóc Trăng áp dụng giãn cách tại một số xã

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh vì có thêm nhiều ca mắc Covid-19, tỉnh An Giang và Sóc Trăng đã thực hiện giãn cách tại các huyện, thị.

Tối 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký quyết định áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn thị xã Vĩnh Châu trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 10/7. Địa phương này có 2 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế gắn mã số BN25505 và BN25507.

Trong thời gian trên, 106 hộ ở phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu) được áp dụng Chỉ thị 16. Cụ thể là 16 hộ trong khu dân cư Giồng Sao của xã Vĩnh Hải và 90 hộ ở đoạn đường Nam Sông Hậu thuộc phường Vĩnh Phước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc (trái) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Việt Tường.

Tại An Giang, UBND huyện Châu Phú quyết định áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ ngày 9/7 đến khi có thông báo mới tại một số nơ của xã Bình Chánh, Bình Mỹ và Bình Long.

Đến sáng 10/7, tỉnh Sóc Trăng có 3 trường hợp mắc Covid-19 có lịch trình liên quan TP.HCM. Ca đầu tiên trong cộng đồng là anh V.V.L., (BN2026, 36 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên). Hai người mới phát hiện là BN25505 và BN25507 từ TP.HCM về quê ở xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Thị xã Vĩnh Châu còn có 3 trường hợp nghi nhiễm nCoV vừa được cơ quan chức năng phát hiện.

Tại An Giang, từ ngày 15/4 đến sáng 10/7 có 109 trường hợp mắc Covi-19, trong đó có một người tái dương tính. Ngành y tế An Giang đang điều trị 90 người mắc Covid-19 tại huyện An Phú (5), Tịnh Biên (20), Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đóng tại Châu Đốc (3), huyện Châu Thành (50), Tri Tôn (3), Châu Phú (8) và Phú Tân (1).