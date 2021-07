An Giang và Cần Thơ thêm 40 ca mắc Covid-19

Một số ca bệnh vừa phát hiện ở An Giang là người từ Bình Dương về quê, đã được cách ly tập trung từ nhiều ngày trước.

Tối 19/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang công bố thêm 8 trường hợp nhiễm nCoV được phát hiện.

Trong 6 trường hợp tại TP Long Xuyên (2 người còn lại ở huyện Châu Phú), có 5 người trở về từ Bình Dương, đã được cách ly tập trung nhiều ngày trước.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 134 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nhiều nhất là huyện An Phú (65 người), còn lại là TP Long Xuyên (19), Châu Phú (18), Châu Đốc (11), Tịnh Biên (4), Phú Tân (1), Tân Châu (4), Tri Tôn (5), Chợ Mới (4) và Châu Thành (3). Ngoài ra, An Giang còn 42 trường hợp dương tính nCoV sau khi nhập cảnh.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại An Giang là 141 người. Trong ngày 19/7, An Giang có 7 trường hợp khỏi bệnh.

Cùng ngày, TP Cần Thơ có thêm 32 người dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 3 người phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 16 người là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó và 13 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Cần Thơ và các Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp công an rà soát, truy vết được 271 F1, 38 F2 liên quan các ca mới dương tính nCoV. Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến TP Cần Thơ cách ly, điều trị.

Như vậy, toàn TP Cần Thơ có 170 người mắc Covid-19 trong cộng đồng. Có 1.861 người đang cách ly tập trung.